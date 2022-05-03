https://sputnik-georgia.ru/20220503/rol-eks-zheny-dzhonni-deppa-v-sikvele-akvamena-sokratili-do-10-minut-266399588.html

Роль экс-жены Джонни Деппа в сиквеле "Аквамена" сократили до 10 минут

Роль экс-жены Джонни Деппа в сиквеле "Аквамена" сократили до 10 минут

За судебными разбирательствами двух бывших супругов сейчас внимательно наблюдает весь мир 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T18:24+0400

2022-05-03T18:24+0400

2022-05-03T18:24+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Американскую актрису, экс-супругу кинозвезды Джонни Деппа Эмбер Херд покажут в новой части "Аквамена" всего 10 минут, сообщает New York Post.Виной тому петиция, которую создали фанаты Джонни Деппа с требованием "удалить" актрису из проекта. Под документом подписались уже свыше трех миллионов человек.В фильме "Аквамен и Потерянное Королевство" про наследника трона Атлантиды Херд сыграла с Джейсоном Момоа, и, как отмечают в издании, в сиквеле "у нее будет меньше 10 минут экранного времени". Премьера кинокартины запланирована на март 2023 года.Жаркие судебные разбирательства бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд - сегодня тема номер один в Голливуде. Актер подал иск против бывшей жены из-за статьи 2018 года, в которой там уверяла, что стала жертвой домашнего насилия, но имя абьюзера не назвала. Депп утверждает, что публикация нанесла ущерб его кинокарьере, и требует с Херд 50 миллионов долларов. Эмбер, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов - актриса настаивает на том, что адвокат Деппа оклеветал ее.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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джонни депп, эмбер херд, новости, шоу-бизнес, голливуд