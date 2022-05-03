https://sputnik-georgia.ru/20220503/saakashvili-manipuliruet-zdorovem--deputat-266389819.html

Саакашвили манипулирует здоровьем – депутат

Саакашвили манипулирует здоровьем – депутат

Общество не верит тому, что заявляет Саакашвили и его сторонники, утверждает депутат от правящей партии 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T14:21+0400

2022-05-03T14:21+0400

2022-05-03T14:21+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

политика

грузия

новости

единое нацдвижение

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262538228_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_245f972af42bfb08e59f1c39da48e39a.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили манипулирует состоянием своего здоровья еще с осени прошлого года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.По словам депутата, общество не верит тому, что заявляет Саакашвили и его сторонники, так как никто не говорит о том, конкретно какие услуги не оказываются экс-президенту."Если он хочет уехать за границу, то это не может служить поводом для его освобождения из тюрьмы. Говорят, невозможно лечить его в тюрьме. А почему невозможно – не говорят… Если человек наносит себе самоповреждения, это не значит, что у него неизлечимая болезнь", – сказал Мачарашвили.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, политика, грузия, новости, единое нацдвижение, грузинская мечта