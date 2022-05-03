https://sputnik-georgia.ru/20220503/saakashvili-manipuliruet-zdorovem--deputat-266389819.html
Саакашвили манипулирует здоровьем – депутат
Саакашвили манипулирует здоровьем – депутат
Общество не верит тому, что заявляет Саакашвили и его сторонники, утверждает депутат от правящей партии 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T14:21+0400
2022-05-03T14:21+0400
2022-05-03T14:21+0400
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили манипулирует состоянием своего здоровья еще с осени прошлого года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.По словам депутата, общество не верит тому, что заявляет Саакашвили и его сторонники, так как никто не говорит о том, конкретно какие услуги не оказываются экс-президенту."Если он хочет уехать за границу, то это не может служить поводом для его освобождения из тюрьмы. Говорят, невозможно лечить его в тюрьме. А почему невозможно – не говорят… Если человек наносит себе самоповреждения, это не значит, что у него неизлечимая болезнь", – сказал Мачарашвили.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, политика, грузия, новости, единое нацдвижение, грузинская мечта
Саакашвили манипулирует здоровьем – депутат
Общество не верит тому, что заявляет Саакашвили и его сторонники, утверждает депутат от правящей партии
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили манипулирует состоянием своего здоровья еще с осени прошлого года, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.
Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.
"Заключенный Саакашвили начал манипулировать своим здоровьем еще осенью, что не вышло. Затем последовал ряд политических заявлений на судебном заседании, которые не дали никаких результатов. Сейчас они вернулись к первым показаниям, которые называются манипуляцией состоянием его здоровья", – сказал Мачарашвили журналистам.
По словам депутата, общество не верит тому, что заявляет Саакашвили и его сторонники, так как никто не говорит о том, конкретно какие услуги не оказываются экс-президенту.
"Если он хочет уехать за границу, то это не может служить поводом для его освобождения из тюрьмы. Говорят, невозможно лечить его в тюрьме. А почему невозможно – не говорят… Если человек наносит себе самоповреждения, это не значит, что у него неизлечимая болезнь", – сказал Мачарашвили.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом.
Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.