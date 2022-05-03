https://sputnik-georgia.ru/20220503/saakashvili-sam-vredit-svoemu-zdorovyu--spiker-parlamenta-gruzii-266395519.html

Саакашвили сам вредит своему здоровью – спикер парламента Грузии

Саакашвили сам вредит своему здоровью – спикер парламента Грузии

Вместо того, чтобы поощрять экс-президента к такому поведению, "болельщикам" Саакашвили следовало бы уговорить его согласиться на медуслуги, заявил Папуашвили 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T16:01+0400

2022-05-03T16:01+0400

2022-05-03T16:01+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили наносит вред своему здоровью, отказываясь от определенных медицинских услуг, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.По его словам, вместо того, чтобы поощрять экс-президента к подобным действиям, болельщикам Саакашвили следовало бы уговорить его принимать необходимые медицинские услуги."Есть сервисы, от которых Саакашвили отказывается сам. Это медикаменты, принимать которые он сам отказывается… Если Саакашвили нужна медицинская услуга, то он не должен от нее отказываться", - считает Папуашвили.Как отметил глава законодательного органа страны, термин "перевод" уже стал предметом манипуляций.Что касается запланированных акций, то глава парламента отметил, что каждый может свободно выразить свое мнение в свободной стране. "У всех есть на это право. Другой вопрос – верховенство закона, то, что наказание должно быть отбыто", - подчеркнул Папуашвили.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, шалва папуашвили, грузия, новости, общество