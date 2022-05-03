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США надеются на продолжение сотрудничества с Россией по МКС

США надеются на продолжение сотрудничества с Россией по МКС

МКС работает на орбите при участии нескольких заинтересованных сторон, но НАСА нуждается в сотрудничестве с "Роскосмосом" 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T22:31+0400

2022-05-03T22:31+0400

2022-05-03T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. США считают, что Россия продолжит работу по МКС "в ближайшем будущем", заявил глава НАСА Билл Нельсон. "У нас есть все основания полагать, что русские будут продолжать работу по космической станции в ближайшем будущем, и, конечно, мы надеемся, что они продолжат делать это с нами до 2030 года", - сказал глава НАСА на слушаниях в конгрессе, сообщило РИА Новости."Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами, что повлияло бы на наши профессиональные отношения", - сказал глава НАСА.Он подчеркнул, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и "Роскосмоса".Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ведомство приняло решение о будущем своего участия в программе МКС. Рогозин не назвал сроков, но заявил, что международным партнером будет объявлено о выходе России из программы за год до этого.

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в мире, наса, роскосмос, россия, новости, мкс