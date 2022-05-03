https://sputnik-georgia.ru/20220503/tbilisskiy-mezhdunarodnyy-knizhnyy-festival-proydet-v-mae-266390752.html

Тбилисский международный книжный фестиваль пройдет в мае

Тбилисский международный книжный фестиваль пройдет в мае

В 2022 году фестиваль полностью возвращается к традиционному формату и масштабу 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T14:36+0400

2022-05-03T14:36+0400

2022-05-03T14:36+0400

книги

тбилисский международный книжный фестиваль

культура

грузия

культурная жизнь грузии

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Двадцать четвертый по счету Тбилисский международный книжный фестиваль (Tbilisi International Book Festival) примет гостей 26-29 мая в столичном выставочном пространстве Expo Georgia.В рамках фестиваля будет организована как главная сцена для литературных мероприятий, так и детский познавательно-развлекательный уголок для младших посетителей фестиваля.Одной из выдающихся частей Тбилисского книжного фестиваля является программа фокус-стран. В центре внимания фестиваля в этом году будет Турция. Турция получила статус фокус-страны фестиваля еще в 2020 году, однако из-за пандемии она будет пользоваться этим статусом и в этом году.Кроме того, на фестиваль возвращается проект "Актеры для литературы", в рамках которого грузинские актеры представят выбранные ими книги.Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии. По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

книги, тбилисский международный книжный фестиваль, культура, грузия, культурная жизнь грузии