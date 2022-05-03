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Мэрия Тбилиси запретила уличную торговлю у двух станций метро
Мэрия Тбилиси запретила уличную торговлю у двух станций метро
Уличным торговцам предложили продолжить свою деятельность на рынках около метро 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T12:01+0400
2022-05-03T12:01+0400
2022-05-03T12:52+0400
уличная торговля
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Муниципальная служба разобрала конструкции, самовольно установленные уличными торговцами, у станции метро "Самгори" (т. н. "Навтлугский рынок") и улицы Мевели, а также возле станции метро "Театр Ахметели", сообщает пресс-служба мэрии.Уличным торговцам предложили продолжить свою деятельность на рынках около метро. Ранее, после демонтажа торговых прилавков у метро "Варкетили", администрация близлежащего рынка предложила уличным торговцам льготные условия работы.По информации мэрии Тбилиси, муниципальная инспекция несколько раз предупреждала торговцев о прекращении несанкционированной предпринимательской деятельности.В мэрии Тбилиси не раз отмечали, что к ним в тбилисскую городскую инспекцию и районные администрации поступали многочисленные обращения граждан с просьбой решить вопрос уличной торговли в районе указанных станций метро.Незаконные конструкции демонтировали сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис Групп".Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с весны 2017 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари (до 16 долларов).
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уличная торговля, грузия, новости, общество, тбилиси, тбилсервис групп
Мэрия Тбилиси запретила уличную торговлю у двух станций метро
12:01 03.05.2022 (обновлено: 12:52 03.05.2022)
Уличным торговцам предложили продолжить свою деятельность на рынках около метро
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Муниципальная служба разобрала конструкции, самовольно установленные уличными торговцами, у станции метро "Самгори" (т. н. "Навтлугский рынок") и улицы Мевели, а также возле станции метро "Театр Ахметели", сообщает пресс-служба мэрии.
Уличным торговцам предложили продолжить свою деятельность на рынках около метро. Ранее, после демонтажа торговых прилавков у метро "Варкетили", администрация близлежащего рынка предложила уличным торговцам льготные условия работы.
"Помимо того, что уличная торговля осуществлялась незаконно, были заняты подземные переходы и тротуары, что препятствовало передвижению пешеходов", – говорится в сообщении.
По информации мэрии Тбилиси, муниципальная инспекция несколько раз предупреждала торговцев о прекращении несанкционированной предпринимательской деятельности.
В мэрии Тбилиси не раз отмечали, что к ним в тбилисскую городскую инспекцию и районные администрации поступали многочисленные обращения граждан с просьбой решить вопрос уличной торговли в районе указанных станций метро.
Незаконные конструкции демонтировали сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис Групп".
Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с весны 2017 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.
Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари (до 16 долларов).