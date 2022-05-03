https://sputnik-georgia.ru/20220503/u-stantsiy-metro-samgori-i-teatr-akhmeteli-v-tbilisi-ubrali-prilavki-ulichnykh-torgovtsev-266385237.html

Мэрия Тбилиси запретила уличную торговлю у двух станций метро

Мэрия Тбилиси запретила уличную торговлю у двух станций метро

Уличным торговцам предложили продолжить свою деятельность на рынках около метро 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T12:01+0400

2022-05-03T12:01+0400

2022-05-03T12:52+0400

уличная торговля

грузия

новости

общество

тбилиси

тбилсервис групп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/03/266385137_0:30:1281:750_1920x0_80_0_0_e202631e91126ab330e21d60f7f994b4.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Муниципальная служба разобрала конструкции, самовольно установленные уличными торговцами, у станции метро "Самгори" (т. н. "Навтлугский рынок") и улицы Мевели, а также возле станции метро "Театр Ахметели", сообщает пресс-служба мэрии.Уличным торговцам предложили продолжить свою деятельность на рынках около метро. Ранее, после демонтажа торговых прилавков у метро "Варкетили", администрация близлежащего рынка предложила уличным торговцам льготные условия работы.По информации мэрии Тбилиси, муниципальная инспекция несколько раз предупреждала торговцев о прекращении несанкционированной предпринимательской деятельности.В мэрии Тбилиси не раз отмечали, что к ним в тбилисскую городскую инспекцию и районные администрации поступали многочисленные обращения граждан с просьбой решить вопрос уличной торговли в районе указанных станций метро.Незаконные конструкции демонтировали сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис Групп".Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с весны 2017 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари (до 16 долларов).

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

уличная торговля, грузия, новости, общество, тбилиси, тбилсервис групп