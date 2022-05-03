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В Ереване задержаны более 200 митингующих

В Ереване задержаны более 200 митингующих

Всплеск протестной активности вызван несколькими резонансными заявлениями Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T18:59+0400

2022-05-03T18:59+0400

2022-05-03T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция задержала свыше 200 человек в ходе акций протеста в Ереване, сообщили РИА Новости в ведомстве.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц столицы Армении и основных магистралей республики. Оппозиционеры требуют отставки властей из-за политики по Карабаху. Митингующие пытались перекрывать центральные улицы и накануне, из-за чего полицейские задержали 244 человека.Всплеск протестной активности был вызван несколькими резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

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