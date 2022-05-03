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В Ереване задержаны более 200 митингующих
В Ереване задержаны более 200 митингующих
Всплеск протестной активности вызван несколькими резонансными заявлениями Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T18:59+0400
2022-05-03T18:59+0400
2022-05-03T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Полиция задержала свыше 200 человек в ходе акций протеста в Ереване, сообщили РИА Новости в ведомстве.Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц столицы Армении и основных магистралей республики. Оппозиционеры требуют отставки властей из-за политики по Карабаху. Митингующие пытались перекрывать центральные улицы и накануне, из-за чего полицейские задержали 244 человека.Всплеск протестной активности был вызван несколькими резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, никол пашинян, армения, в мире
В Ереване задержаны более 200 митингующих
Всплеск протестной активности вызван несколькими резонансными заявлениями Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik.
Полиция задержала свыше 200 человек в ходе акций протеста в Ереване, сообщили РИА Новости
в ведомстве.
Во вторник оппозиционеры устроили масштабные акции протеста с блокированием улиц столицы Армении и основных магистралей республики. Оппозиционеры требуют отставки властей из-за политики по Карабаху.
"В полицейские отделения Еревана доставлены 206 человек", - сказал собеседник агентства.
Митингующие пытались перекрывать центральные улицы и накануне, из-за чего полицейские задержали 244 человека.
Всплеск протестной активности был вызван несколькими резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху.
Оппозиция обвинила Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.