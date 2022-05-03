https://sputnik-georgia.ru/20220503/v-gruzii-otmenili-masochnyy-rezhim-v-zakrytykh-prostranstvakh---video-266399991.html

В Грузии отменили масочный режим в закрытых пространствах - видео

В Грузии отменили масочный режим в закрытых пространствах - видео

В Грузии отменили масочный режим в помещениях, действовавший два года. Где их теперь обязательно продолжать носить? Смотрите в видео Sputnik Грузия 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T17:59+0400

2022-05-03T17:59+0400

2022-05-03T18:07+0400

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ограничения из-за коронавируса

грузия

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В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации. С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также отменили правило обязательного ношения масок на улицах.До 2 мая дня маски нужно было носить во всех закрытых общественных местах. Обязательное ношение масок предусмотрено только в медучреждениях, аптеках и общественном транспорте.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ограничения из-за коронавируса, грузия, видео