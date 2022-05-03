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В Грузии отменили масочный режим в закрытых пространствах - видео
В Грузии отменили масочный режим в закрытых пространствах - видео
В Грузии отменили масочный режим в помещениях, действовавший два года. Где их теперь обязательно продолжать носить? Смотрите в видео Sputnik Грузия 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T17:59+0400
2022-05-03T17:59+0400
2022-05-03T18:07+0400
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В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации. С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также отменили правило обязательного ношения масок на улицах.До 2 мая дня маски нужно было носить во всех закрытых общественных местах. Обязательное ношение масок предусмотрено только в медучреждениях, аптеках и общественном транспорте.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ограничения из-за коронавируса, грузия, видео
В Грузии отменили масочный режим в закрытых пространствах - видео
17:59 03.05.2022 (обновлено: 18:07 03.05.2022)
В Грузии отменили масочный режим в помещениях, действовавший два года. Где их теперь обязательно продолжать носить? Смотрите в видео Sputnik Грузия
В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации.
С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также отменили правило обязательного ношения масок на улицах.
До 2 мая дня маски нужно было носить во всех закрытых общественных местах. Обязательное ношение масок предусмотрено только в медучреждениях, аптеках и общественном транспорте.