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В Грузии ушел из жизни рок-музыкант Валерий Кочаров
В Грузии ушел из жизни рок-музыкант Валерий Кочаров
Скончался один из самых маститых рок-музыкантов страны 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T09:22+0400
2022-05-03T09:22+0400
2022-05-03T09:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Известный грузинский рок-музыкант, лидер группы "Блиц" Валерий Кочаров скончался в Грузии. Валерий Кочаров – один из первых легендарных рок-н-ролл исполнителей 70-х годов в Грузии. В течение его карьеры у Кочарова было несколько групп, среди них Cold Flame и The Blitz, которая была известна каверами The Beatles.Сын Валерия Кочарова, Ника Кочаров, также известный тбилисский рок-исполнитель, фронтмен группы Young Georgian Lolitaz, с которой в 2016 году представлял на "Евровидении" Грузию.Гремели на весь Союз - откровения культового рок-музыканта Кочарова >>>Гражданская панихида пройдет 3 и 4 мая по адресу: ул. Космонавтов, 45. Похороны в четверг, 5 мая, из храма Кашвети в 14:00.
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валерий кочаров, культура, новости, грузия
В Грузии ушел из жизни рок-музыкант Валерий Кочаров
09:22 03.05.2022 (обновлено: 09:35 03.05.2022)
Скончался один из самых маститых рок-музыкантов страны
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Известный грузинский рок-музыкант, лидер группы "Блиц" Валерий Кочаров скончался в Грузии.
Валерий Кочаров – один из первых легендарных рок-н-ролл исполнителей 70-х годов в Грузии. В течение его карьеры у Кочарова было несколько групп, среди них Cold Flame и The Blitz, которая была известна каверами The Beatles.
Сын Валерия Кочарова, Ника Кочаров, также известный тбилисский рок-исполнитель, фронтмен группы Young Georgian Lolitaz, с которой в 2016 году представлял на "Евровидении" Грузию.
Гражданская панихида пройдет 3 и 4 мая по адресу: ул. Космонавтов, 45. Похороны в четверг, 5 мая, из храма Кашвети в 14:00.