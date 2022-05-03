https://sputnik-georgia.ru/20220503/v-gruzii-ushel-iz-zhizni-rok-muzykant-valeriy-kocharov-266383019.html

В Грузии ушел из жизни рок-музыкант Валерий Кочаров

В Грузии ушел из жизни рок-музыкант Валерий Кочаров

Скончался один из самых маститых рок-музыкантов страны 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T09:22+0400

2022-05-03T09:22+0400

2022-05-03T09:35+0400

валерий кочаров

культура

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24492/27/244922756_0:340:1000:903_1920x0_80_0_0_fc210241b29577ca6bd1bf2012d41e9f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Известный грузинский рок-музыкант, лидер группы "Блиц" Валерий Кочаров скончался в Грузии. Валерий Кочаров – один из первых легендарных рок-н-ролл исполнителей 70-х годов в Грузии. В течение его карьеры у Кочарова было несколько групп, среди них Cold Flame и The Blitz, которая была известна каверами The Beatles.Сын Валерия Кочарова, Ника Кочаров, также известный тбилисский рок-исполнитель, фронтмен группы Young Georgian Lolitaz, с которой в 2016 году представлял на "Евровидении" Грузию.Гремели на весь Союз - откровения культового рок-музыканта Кочарова >>>Гражданская панихида пройдет 3 и 4 мая по адресу: ул. Космонавтов, 45. Похороны в четверг, 5 мая, из храма Кашвети в 14:00.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

валерий кочаров, культура, новости, грузия