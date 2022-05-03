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В Минздраве объяснили, почему в Грузии выросло число соцнезащищенных

В Минздраве объяснили, почему в Грузии выросло число соцнезащищенных

Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T18:07+0400

2022-05-03T18:07+0400

2022-05-03T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Рост количества социально незащищенных граждан, получающих пособие, связан с мораторием, объявленным на оценку их социально-экономического положения, заявили в Минздраве Грузии.Исходя из пандемии коронавируса, с 2020 года объявлен мораторий на перепроверку соцнезащищенных семей и их социально-экономического положения. Эти семьи сохраняют свои рейтинговые баллы и продолжают получать соцпомощь.По решению правительства Грузии, с июля 2021 года удвоена соцпомощь для детей из соцнезащищенных семей в возрасте до 16 лет - 100 лари (32 долларов). С июня 2022 года эта сумма увеличится до 150 лари (49 долларов), а с января будущего года до 200 лари (65 долларов).Со ста тысяч до 120 тысяч возросли рейтинговые баллы, необходимые для получения соцпомощи, что также вызвало увеличение количества людей, получающих пособие, отмечают в ведомстве.По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь от государства получают 648 176 неимущих (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.

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