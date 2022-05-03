https://sputnik-georgia.ru/20220503/zvezdopad-akvaridy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-mayskiy-meteornyy-potok-266392553.html

Звездопад Аквариды 2022: где и когда наблюдать майский метеорный поток

Звездопад Аквариды 2022: где и когда наблюдать майский метеорный поток

Метеорный поток Аквариды - один из самых ярких весенних звездопадов, подарит незабываемое зрелище жителям Земли в первой декаде мая

2022-05-03T15:22+0400

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2022-05-03T15:22+0400

звездопад

справки

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Космическое шоу жители Земли смогут наблюдать в ночь с 4 на 5 мая 2022 года – на пике звездопад Аквариды подарит до 40 ярких метеоров в час.Где и когда можно наблюдать звездопад Аквариды в 2022 году, читайте в материале Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьЗвездопад Аквариды ежегодно можно наблюдать с 19 апреля по 28 мая – широкий максимум метеорного потока происходит с 3 по 10 мая. В этот период ожидается 30 и более метеоров в час.Метеорный поток Аквариды можно наблюдать из любой точки земного шара, но лучше всего звездопад виден из южного полушария. Специалисты советуют наблюдать падающие звезды в ясную погоду в предрассветные часы. Радиант Майских Акварид находится в созвездии Водолей и к утру виден на юго-востоке невысоко над горизонтом.Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы. Их можно наблюдать невооруженным взглядом.Для этого достаточно находиться вдали от любого источника света и смотреть на область неба между горизонтом и астеризмом Летний Треугольник.Источником красивого и богатого метеорного потока является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея, сквозь который Земля ежегодно проходит в апреле-мае и октябре.В последний раз комету Галлея земляне наблюдали в 1986 году. В следующий раз она пройдет рядом с нашей планетой только в 2061-м.Материал подготовлен на основе открытых источников

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