Блейк Лайвли, Кара Делевинь, Ирина Шейк: горячие штучки Met Gala 2022 – фото
Разработать наряд для почетной ведущей Блейк Лайвли взялась лично сама Донателла Версаче
Разработать наряд для почетной ведущей Блейк Лайвли взялась лично сама Донателла Версаче
Ким Кардашьян для Бала Института костюмов примерила образ Мэрилин Монро, одной из самых сексуальных женщин всех времен
Ким Кардашьян для Бала Института костюмов примерила образ Мэрилин Монро, одной из самых сексуальных женщин всех времен
Хейли Бибер для своего образа выбрала шелковое платье в пол жемчужного оттенка и объемную накидку. Темные колготки - фирменная примета Saint Laurent, босоножки с камнями и крупные серьги Tiffany&Co удачно дополнили образ знаменитости
Хейли Бибер для своего образа выбрала шелковое платье в пол жемчужного оттенка и объемную накидку. Темные колготки - фирменная примета Saint Laurent, босоножки с камнями и крупные серьги Tiffany&Co удачно дополнили образ знаменитости
Кендалл Дженнер в длинном, пышном, черном платье от Prada
Кендалл Дженнер в длинном, пышном, черном платье от Prada
Ирина Шейк в шикарном кожанном образе от Burberry
Ирина Шейк в шикарном кожанном образе от Burberry
Кара Делевинь превратила свое появление на Балу Института костюма в яркий перфоманс. Делевинь появилась на красной ковровой дорожке в красном атласном костюме Dior Haute Couture
Кара Делевинь превратила свое появление на Балу Института костюма в яркий перфоманс. Делевинь появилась на красной ковровой дорожке в красном атласном костюме Dior Haute Couture
Для прохода по красной лестнице Института костюма в Нью-Йорке Лили Джеймс выбрала платье Atelier Versace, будто сплетенное из крупных холодных жемчужин прям на голом теле актрисы
Для прохода по красной лестнице Института костюма в Нью-Йорке Лили Джеймс выбрала платье Atelier Versace, будто сплетенное из крупных холодных жемчужин прям на голом теле актрисы
Звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини выбрала для мероприятия платье постельного оттенка с корсетом, подчеркивающим все достоинства актрисы
Звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини выбрала для мероприятия платье постельного оттенка с корсетом, подчеркивающим все достоинства актрисы
Белла Хадид появилась в корсете и полупрозрачной юбке. Дерзкий образ она дополнила жемчужными серьгами и браслетом на ногу
Белла Хадид появилась в корсете и полупрозрачной юбке. Дерзкий образ она дополнила жемчужными серьгами и браслетом на ногу
Карди Би буквально восприняла тему вечера и пришла в позолоченном платье от Atelier Versace
Карди Би буквально восприняла тему вечера и пришла в позолоченном платье от Atelier Versace
Джиджи Хадид рискнула выйти на красную ковровую дорожку в латексном кэтсьюте Versace, состоящим из корсета, легинсов, сапогов на шпильках и гигантском пуховике
Джиджи Хадид рискнула выйти на красную ковровую дорожку в латексном кэтсьюте Versace, состоящим из корсета, легинсов, сапогов на шпильках и гигантском пуховике
Американская рэп-звезда Ники Минаж и ее супер модный образ
Американская рэп-звезда Ники Минаж и ее супер модный образ
Блистательная тройка на ковровой дорожке: Джаред Лето, Дакота Джонсон и Алессандро Микеле
Блистательная тройка на ковровой дорожке: Джаред Лето, Дакота Джонсон и Алессандро Микеле
Певица Сиара в экстравагантном платье с глубоким разрезом на красной дорожке Met Gala 2022
Певица Сиара в экстравагантном платье с глубоким разрезом на красной дорожке Met Gala 2022