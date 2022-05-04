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Блейк Лайвли, Кара Делевинь, Ирина Шейк: горячие штучки Met Gala 2022 – фото

Блейк Лайвли, Кара Делевинь, Ирина Шейк: горячие штучки Met Gala 2022 – фото

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых фантастических образов звезд на главной ковровой дорожки года 04.05.2022, Sputnik Грузия

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Бал Института костюмов – это событие, за которым ежегодно наблюдает весь мир. Звезды конкурируют на красной дорожке и соперничают, чей образ более неординарный. В этом году в Нью-Йорке Met Gala 2022 состоялся 2 мая.

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