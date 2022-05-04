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Блейк Лайвли, Кара Делевинь, Ирина Шейк: горячие штучки Met Gala 2022 – фото
Блейк Лайвли, Кара Делевинь, Ирина Шейк: горячие штучки Met Gala 2022 – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых фантастических образов звезд на главной ковровой дорожки года 04.05.2022, Sputnik Грузия
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Бал Института костюмов – это событие, за которым ежегодно наблюдает весь мир. Звезды конкурируют на красной дорожке и соперничают, чей образ более неординарный. В этом году в Нью-Йорке Met Gala 2022 состоялся 2 мая.
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шоу-бизнес, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, фото

Блейк Лайвли, Кара Делевинь, Ирина Шейк: горячие штучки Met Gala 2022 – фото

11:17 04.05.2022 (обновлено: 11:35 04.05.2022)
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Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых фантастических образов звезд на главной ковровой дорожки года
Бал Института костюмов – это событие, за которым ежегодно наблюдает весь мир. Звезды конкурируют на красной дорожке и соперничают, чей образ более неординарный. В этом году в Нью-Йорке Met Gala 2022 состоялся 2 мая.
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Разработать наряд для почетной ведущей Блейк Лайвли взялась лично сама Донателла Версаче

Разработать наряд для почетной ведущей Блейк Лайвли взялась лично сама Донателла Версаче - Sputnik Грузия
1/15
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Разработать наряд для почетной ведущей Блейк Лайвли взялась лично сама Донателла Версаче

© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Ким Кардашьян для Бала Института костюмов примерила образ Мэрилин Монро, одной из самых сексуальных женщин всех времен

Ким Кардашьян для Бала Института костюмов примерила образ Мэрилин Монро, одной из самых сексуальных женщин всех времен - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Ким Кардашьян для Бала Института костюмов примерила образ Мэрилин Монро, одной из самых сексуальных женщин всех времен

© AFP 2022 / MIKE COPPOLA

Хейли Бибер для своего образа выбрала шелковое платье в пол жемчужного оттенка и объемную накидку. Темные колготки - фирменная примета Saint Laurent, босоножки с камнями и крупные серьги Tiffany&Co удачно дополнили образ знаменитости

Хейли Бибер для своего образа выбрала шелковое платье в пол жемчужного оттенка и объемную накидку. Темные колготки - фирменная примета Saint Laurent, босоножки с камнями и крупные серьги Tiffany&amp;Co удачно дополнили образ знаменитости - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2022 / MIKE COPPOLA

Хейли Бибер для своего образа выбрала шелковое платье в пол жемчужного оттенка и объемную накидку. Темные колготки - фирменная примета Saint Laurent, босоножки с камнями и крупные серьги Tiffany&Co удачно дополнили образ знаменитости

© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Кендалл Дженнер в длинном, пышном, черном платье от Prada

Кендалл Дженнер в длинном, пышном, черном платье от Prada - Sputnik Грузия
4/15
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Кендалл Дженнер в длинном, пышном, черном платье от Prada

© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Ирина Шейк в шикарном кожанном образе от Burberry

Ирина Шейк в шикарном кожанном образе от Burberry - Sputnik Грузия
5/15
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Ирина Шейк в шикарном кожанном образе от Burberry

© AFP 2022 / JAMIE MCCARTHY

Кара Делевинь превратила свое появление на Балу Института костюма в яркий перфоманс. Делевинь появилась на красной ковровой дорожке в красном атласном костюме Dior Haute Couture

Кара Делевинь превратила свое появление на Балу Института костюма в яркий перфоманс. Делевинь появилась на красной ковровой дорожке в красном атласном костюме Dior Haute Couture - Sputnik Грузия
6/15
© AFP 2022 / JAMIE MCCARTHY

Кара Делевинь превратила свое появление на Балу Института костюма в яркий перфоманс. Делевинь появилась на красной ковровой дорожке в красном атласном костюме Dior Haute Couture

© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Для прохода по красной лестнице Института костюма в Нью-Йорке Лили Джеймс выбрала платье Atelier Versace, будто сплетенное из крупных холодных жемчужин прям на голом теле актрисы

Для прохода по красной лестнице Института костюма в Нью-Йорке Лили Джеймс выбрала платье Atelier Versace, будто сплетенное из крупных холодных жемчужин прям на голом теле актрисы - Sputnik Грузия
7/15
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Для прохода по красной лестнице Института костюма в Нью-Йорке Лили Джеймс выбрала платье Atelier Versace, будто сплетенное из крупных холодных жемчужин прям на голом теле актрисы

© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини выбрала для мероприятия платье постельного оттенка с корсетом, подчеркивающим все достоинства актрисы

Звезда сериала &quot;Эйфория&quot; Сидни Суини выбрала для мероприятия платье постельного оттенка с корсетом, подчеркивающим все достоинства актрисы - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Звезда сериала "Эйфория" Сидни Суини выбрала для мероприятия платье постельного оттенка с корсетом, подчеркивающим все достоинства актрисы

© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Белла Хадид появилась в корсете и полупрозрачной юбке. Дерзкий образ она дополнила жемчужными серьгами и браслетом на ногу

Белла Хадид появилась в корсете и полупрозрачной юбке. Дерзкий образ она дополнила жемчужными серьгами и браслетом на ногу - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Белла Хадид появилась в корсете и полупрозрачной юбке. Дерзкий образ она дополнила жемчужными серьгами и браслетом на ногу

© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Карди Би буквально восприняла тему вечера и пришла в позолоченном платье от Atelier Versace

Карди Би буквально восприняла тему вечера и пришла в позолоченном платье от Atelier Versace - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Карди Би буквально восприняла тему вечера и пришла в позолоченном платье от Atelier Versace

© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Джиджи Хадид рискнула выйти на красную ковровую дорожку в латексном кэтсьюте Versace, состоящим из корсета, легинсов, сапогов на шпильках и гигантском пуховике

Джиджи Хадид рискнула выйти на красную ковровую дорожку в латексном кэтсьюте Versace, состоящим из корсета, легинсов, сапогов на шпильках и гигантском пуховике - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2022 / ANGELA WEISS

Джиджи Хадид рискнула выйти на красную ковровую дорожку в латексном кэтсьюте Versace, состоящим из корсета, легинсов, сапогов на шпильках и гигантском пуховике

© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Американская рэп-звезда Ники Минаж и ее супер модный образ

Американская рэп-звезда Ники Минаж и ее супер модный образ - Sputnik Грузия
12/15
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Американская рэп-звезда Ники Минаж и ее супер модный образ

© ANGELA WEISS

Блистательная тройка на ковровой дорожке: Джаред Лето, Дакота Джонсон и Алессандро Микеле

Блистательная тройка на ковровой дорожке: Джаред Лето, Дакота Джонсон и Алессандро Микеле - Sputnik Грузия
13/15
© ANGELA WEISS

Блистательная тройка на ковровой дорожке: Джаред Лето, Дакота Джонсон и Алессандро Микеле

© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Певица Сиара в экстравагантном платье с глубоким разрезом на красной дорожке Met Gala 2022

Певица Сиара в экстравагантном платье с глубоким разрезом на красной дорожке Met Gala 2022 - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

Певица Сиара в экстравагантном платье с глубоким разрезом на красной дорожке Met Gala 2022

© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

В этом году Кэти Перри стала музой для модельера Веры Вонг, однако черно-белый наряд слегка не вписался в тему позолоченной моды


В этом году Кэти Перри стала музой для модельера Веры Вонг, однако черно-белый наряд слегка не вписался в тему позолоченной моды - Sputnik Грузия
15/15
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS

В этом году Кэти Перри стала музой для модельера Веры Вонг, однако черно-белый наряд слегка не вписался в тему позолоченной моды


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