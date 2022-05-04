https://sputnik-georgia.ru/20220504/delo-ob-ubiystve-u-laguna-vere---krug-obvinyaemykh-rasshirilsya-266430130.html

Дело об убийстве у "Лагуна Вере" - круг обвиняемых расширился

Дело об убийстве у "Лагуна Вере" - круг обвиняемых расширился

Прокуратура будет требовать на суде помещения обвиняемых под арест на время следствия 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T21:22+0400

2022-05-04T21:22+0400

2022-05-04T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение еще четверым гражданам по делу об умышленном убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью людей неподалеку от бывшего бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что инцидент произошел, когда с директором компании и двумя его друзьями пришли поговорить шестеро их знакомых вместе с личной охраной и другими сопровождающими их лицами.Когда ссора переросла в драку, директор компании Г.К. произвел несколько выстрелов, в результате которых трое людей получили опасные для жизни ранения. В свою очередь, один из личных охранников К.М. несколько раз выстрелил с целью убийства в одного из друзей директора компании К.К., в результате чего тот скончался на месте.Что касается четырех новых фигурантов дела, следствие установило, что присутствовавшие на месте происшествия В. М., Д. М., О. Р. и Г. Г., знали о совершении особо тяжкого преступления, но не сообщили об этом в полицию.Так как подсудимые уклонились от явки в следственный орган, обвинение по части второй статьи 376 УК Грузии - "недонесение об особо тяжком преступлении", им было предъявлено заочно.За преступление им грозит от трех до семи лет тюрьмы.В установленный законом срок прокуратура обратится с ходатайством в суд об избрании обвиняемым меры пресечения.Всего по делу проходят 14 человек, в том числе 10 человек на время следствия остаются под арестом.Между тем, прокуратура работает над установлением других причастных к преступлению людей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, генеральная прокуратура грузии