https://sputnik-georgia.ru/20220504/dvukhletniy-syn-gruzinskogo-aktera-i-televeduschego-vypal-s-desyatogo-etazha-266409889.html

Двухлетний сын грузинского актера и телеведущего выпал с десятого этажа

Двухлетний сын грузинского актера и телеведущего выпал с десятого этажа

Многие общественные деятели, политики, артисты сменили главные фото на своих страницах в соцсетях на черные квадраты и ленты 04.05.2022, Sputnik Грузия

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николоз цулукидзе

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Двухлетний сын известного грузинского телеведущего, актера и президента Союза театральных критиков Грузии Николоза Цулукидзе выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома и скончался. Трагедия произошла накануне в Тбилиси. Общественные деятели, политики, актеры и артисты выражают в социальной сети соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье. Многие из них сменили главные фото на своих страницах на черные квадраты и ленты.Глубокую скорбь в связи с трагедией в семье Цулукидзе выразило министерство культуры Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, николоз цулукидзе