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Двухлетний сын грузинского актера и телеведущего выпал с десятого этажа
Двухлетний сын грузинского актера и телеведущего выпал с десятого этажа
Многие общественные деятели, политики, артисты сменили главные фото на своих страницах в соцсетях на черные квадраты и ленты 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T10:43+0400
2022-05-04T10:43+0400
2022-05-04T11:00+0400
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николоз цулукидзе
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Двухлетний сын известного грузинского телеведущего, актера и президента Союза театральных критиков Грузии Николоза Цулукидзе выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома и скончался. Трагедия произошла накануне в Тбилиси. Общественные деятели, политики, актеры и артисты выражают в социальной сети соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье. Многие из них сменили главные фото на своих страницах на черные квадраты и ленты.Глубокую скорбь в связи с трагедией в семье Цулукидзе выразило министерство культуры Грузии.
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грузия, новости, происшествия, николоз цулукидзе
Двухлетний сын грузинского актера и телеведущего выпал с десятого этажа
10:43 04.05.2022 (обновлено: 11:00 04.05.2022)
Многие общественные деятели, политики, артисты сменили главные фото на своих страницах в соцсетях на черные квадраты и ленты
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Двухлетний сын известного грузинского телеведущего, актера и президента Союза театральных критиков Грузии Николоза Цулукидзе выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома и скончался.
Трагедия произошла накануне в Тбилиси.
Общественные деятели, политики, актеры и артисты выражают в социальной сети соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье. Многие из них сменили главные фото на своих страницах на черные квадраты и ленты.
Глубокую скорбь в связи с трагедией в семье Цулукидзе выразило министерство культуры Грузии.