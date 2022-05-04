https://sputnik-georgia.ru/20220504/glava-gruzinskoy-mechty-saakashvili-simuliruya-bolezn-pytaetsya-izbezhat-tyurmy-266433666.html

Глава "Грузинской мечты": Саакашвили, симулируя болезнь, пытается избежать тюрьмы

Глава "Грузинской мечты": Саакашвили, симулируя болезнь, пытается избежать тюрьмы

Никакое симулирование или вред самому себе не сможет стать причиной освобождения Саакашвили, заявил Кобахидзе 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T23:03+0400

2022-05-04T23:03+0400

2022-05-04T23:03+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

политика

грузия

новости

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Симулирование болезни экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили не поможет ему избежать наказания, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.При этом он отметил, что даже группа экспертов Народного защитника не может назвать диагноз Саакашвили."Анорексия - не физиологическая проблема, а проблема психики. В целом, что у Саакашвили были психические проблемы, мы знаем давно. Но те же люди дважды с этими психическими проблемами выбирали его президентом, что было тяжело для Грузии", - отметил Кобахидзе.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его лечения и освобождения и планирует крупномасштабную манифестацию.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, политика, грузия, новости, грузинская мечта, ираклий кобахидзе