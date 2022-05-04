https://sputnik-georgia.ru/20220504/glavnyy-infektsionist-gruzii-nazval-prichinu-vozmozhnogo-ukhoda-s-dolzhnosti-266434585.html

Главный инфекционист Грузии назвал причину возможного ухода с должности

Главный инфекционист Грузии назвал причину возможного ухода с должности

Врач, как выяснилось, очень оскорблен из-за обвинений и клеветы, высказанных в его адрес 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T23:25+0400

2022-05-04T23:25+0400

2022-05-04T23:25+0400

новости

грузия

общество

здравоохранение в грузии

центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/18/250142259_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_246e9a3b7b4f13b2b2a72eb1f9fe06a4.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Генеральный директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе подтвердил, что он действительно думает об уходе с занимаемой должности, и назвал несколько причин такого желания.В СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе уходит в отставку. Недавно пресс-служба клиники распространила заявление Церцвадзе, который признал, что правда думает уйти с работы по одной причине – он очень обижен и оскорблен из-за обвинений и клеветы, высказанных в его адрес.По словам инфекциониста, в течение всей пандемии его доходы не возросли даже на один лари, более того, он даже не получал ту надбавку к зарплате, которая выделялась правительством для работы с ковид-пациентами."Возросла только нагрузка и опасность для здоровья, к тому же серьезная опасность. И, в общем, вся страна знает, что я в течение своей длительной врачебной деятельности никогда не брал ни от одного больного даже законный гонорар", - сказал Церцвадзе.Церцвадзе выразил сожаление и в связи с тем, что некоторая часть общества старается обвинить его и еще некоторых медиков в плохом управлении ковид-пациентами, манипуляции количеством больных и коек, намеренном убийстве ковид-пациентов, зарабатывании больших денег и разрушении таким путем экономики страны.На самом деле, отметил Церцвадзе, управление потоками ковид-пациентов в Грузии было и является одним из лучших в мире на всех этапах пандемии.По его словам, главный показатель качества клинического управления – процент смертности среди всех подтвержденных случаев, у Грузии более низкий и, соответственно, показатель выживания более высокий, чем у 111 стран мира.Что касается среднего процента смерти госпитализированных пациентов, то он более низкий, чем во многих клиниках США и Европы, отметил врач."Сейчас несправедливое отношение настолько перешло все границы, что мне сложно контролировать себя. Вот и все", - заключил Церцвадзе.Тенгиз Церцвадзе является руководителем Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. Центр стал первым медучреждением, который в феврале 2020 года принял первых пациентов с коронавирусом.Церцвадзе еще в советское время начал карьеру в области иммунологии с борьбой с ВИЧ/СПИДом и основал Центр исследования СПИДа. Он сыграл важную роль в разработке первой в мире программы искоренения гепатита С, начавшейся в 2015 году.Благодаря программе, у граждан Грузии появилась возможность лечиться дорогостоящими лекарствами американской фармацевтической компании "Гилеад" ("Gilead Sciences").Сразу же после появления первых случаев коронавируса, правительство Грузии поручило Церцвадзе разработать протокол лечения инфицированных больных.В одном из интервью Церцвадзе, которому уже за 70 лет и который не первый год борется с раком, признался, что целью всей его жизни была борьба с тяжелыми инфекциями, чтобы смотреть риску в лицо. По его словам, это для него огромный азарт, несмотря на то, что он опасен для жизни.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, здравоохранение в грузии, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии