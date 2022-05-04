https://sputnik-georgia.ru/20220504/gosudarstvo-dolzhno-uchityvat-interesy-rabotnikov-borzhomi---ekspert-266430363.html

Государство должно учитывать интересы работников "Боржоми" - эксперт

Государство должно учитывать интересы работников "Боржоми" - эксперт

Если грузинская сторона решит национализировать предприятие по розливу минеральной воды "Боржоми", то государство должно руководствоваться интересами... 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T19:32+0400

2022-05-04T19:32+0400

2022-05-04T19:32+0400

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Компания IDS Borjomi 29 апреля сообщила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Позже, 30 апреля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал сообщить "приятную новость" по этому делу."Если наше государство решит национализировать компанию "Боржоми", то это должно проходить с учетом интересов тех людей, которые там работали и работают. Если работа завода будет приостановлена, то необходимо, чтобы семьи работников получили определенные компенсации, а когда предприятие снова заработает, эти люди должны будут иметь возможность вернуться на работу", - считает Капанадзе.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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