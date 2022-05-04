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Грузия и Армения подписали план сотрудничества в сфере обороны
Грузия и Армения подписали план сотрудничества в сфере обороны
Документ был подписан в ходе официального визита главы Минобороны Армении в Грузии 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T18:59+0400
2022-05-04T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Оформленный между Грузией и Арменией План двустороннего сотрудничества на 2022 год послужит укреплению мира в регионе. Об этом было отмечено на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяном.Документ был подписан в ходе официального визита Папикяна в Грузию. Церемония подписания состоялась в министерстве обороны страны, после встречи Папикяна с его грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе. После этого министр обороны Армении провел встречу с премьер-министром Грузии.На встрече стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе. Была подчеркнута необходимость укрепления мира и стабильности в регионе.Гарибашвили и глава оборонного ведомства Армении также рассмотрели инициативу премьера Грузии "О мирном соседстве на Южном Кавказе", которая предусматривает создание формата диалога между тремя странами и сотрудничество по взаимовыгодным направлениям."Было отмечено, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу", - говорится в сообщении.На встрече стороны также обсудили добрососедские отношения между двумя странами.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.
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грузия, армения, оборона грузии, оборона, новости, грузино-армянские отношения, ираклий гарибашвили

Грузия и Армения подписали план сотрудничества в сфере обороны

18:59 04.05.2022 (обновлено: 19:29 04.05.2022)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяна
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяна - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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Документ был подписан в ходе официального визита главы Минобороны Армении в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Оформленный между Грузией и Арменией План двустороннего сотрудничества на 2022 год послужит укреплению мира в регионе. Об этом было отмечено на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
Документ был подписан в ходе официального визита Папикяна в Грузию. Церемония подписания состоялась в министерстве обороны страны, после встречи Папикяна с его грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе. После этого министр обороны Армении провел встречу с премьер-министром Грузии.
"Было отмечено, что Грузия и Армения имеют многолетний опыт сотрудничества в сфере обороны, который включает в себя различные виды деятельности. Было подчеркнуто, что подписанный в ходе визита План двустороннего сотрудничества на 2022 год послужит укреплению мира в регионе", - отмечено в сообщении.
На встрече стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе. Была подчеркнута необходимость укрепления мира и стабильности в регионе.
Гарибашвили и глава оборонного ведомства Армении также рассмотрели инициативу премьера Грузии "О мирном соседстве на Южном Кавказе", которая предусматривает создание формата диалога между тремя странами и сотрудничество по взаимовыгодным направлениям.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяна
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяна - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2022
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяна
© Сourtesy of Georgian Government
"Было отмечено, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу", - говорится в сообщении.
На встрече стороны также обсудили добрососедские отношения между двумя странами.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.
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