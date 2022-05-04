Грузия и Армения подписали план сотрудничества в сфере обороны
18:59 04.05.2022 (обновлено: 19:29 04.05.2022)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяна
© Сourtesy of Georgian Government
Документ был подписан в ходе официального визита главы Минобороны Армении в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Оформленный между Грузией и Арменией План двустороннего сотрудничества на 2022 год послужит укреплению мира в регионе. Об этом было отмечено на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
Документ был подписан в ходе официального визита Папикяна в Грузию. Церемония подписания состоялась в министерстве обороны страны, после встречи Папикяна с его грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе. После этого министр обороны Армении провел встречу с премьер-министром Грузии.
"Было отмечено, что Грузия и Армения имеют многолетний опыт сотрудничества в сфере обороны, который включает в себя различные виды деятельности. Было подчеркнуто, что подписанный в ходе визита План двустороннего сотрудничества на 2022 год послужит укреплению мира в регионе", - отмечено в сообщении.
На встрече стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе. Была подчеркнута необходимость укрепления мира и стабильности в регионе.
Гарибашвили и глава оборонного ведомства Армении также рассмотрели инициативу премьера Грузии "О мирном соседстве на Южном Кавказе", которая предусматривает создание формата диалога между тремя странами и сотрудничество по взаимовыгодным направлениям.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяна
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяна
© Сourtesy of Georgian Government
"Было отмечено, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу", - говорится в сообщении.
На встрече стороны также обсудили добрососедские отношения между двумя странами.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.