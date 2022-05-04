https://sputnik-georgia.ru/20220504/gruziya-i-armeniya-podpisali-plan-sotrudnichestva-v-sfere-oborony-266429388.html

Грузия и Армения подписали план сотрудничества в сфере обороны

Грузия и Армения подписали план сотрудничества в сфере обороны

Документ был подписан в ходе официального визита главы Минобороны Армении в Грузии 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T18:59+0400

2022-05-04T18:59+0400

2022-05-04T19:29+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Оформленный между Грузией и Арменией План двустороннего сотрудничества на 2022 год послужит укреплению мира в регионе. Об этом было отмечено на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Армении Суреном Папикяном.Документ был подписан в ходе официального визита Папикяна в Грузию. Церемония подписания состоялась в министерстве обороны страны, после встречи Папикяна с его грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе. После этого министр обороны Армении провел встречу с премьер-министром Грузии.На встрече стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе. Была подчеркнута необходимость укрепления мира и стабильности в регионе.Гарибашвили и глава оборонного ведомства Армении также рассмотрели инициативу премьера Грузии "О мирном соседстве на Южном Кавказе", которая предусматривает создание формата диалога между тремя странами и сотрудничество по взаимовыгодным направлениям."Было отмечено, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова содействовать региональному диалогу", - говорится в сообщении.На встрече стороны также обсудили добрососедские отношения между двумя странами.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.

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