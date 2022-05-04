https://sputnik-georgia.ru/20220504/gruziya-ne-vidit-dolzhnoy-stepeni-otvetstvennosti-ot-ukrainy---kobakhidze-266429707.html

"Грузия не видит должной степени ответственности от Украины" - Кобахидзе

"Грузия не видит должной степени ответственности от Украины" - Кобахидзе

Грузия при этом продолжит оказывать безоговорочную поддержку государству и народу Украины, подчеркнул Кобахидзе 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T19:34+0400

2022-05-04T19:34+0400

2022-05-04T19:34+0400

грузия

украина

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

новости

политика

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Официальным представителям Украины следует с большей ответственностью относиться к сформировавшимся с Грузией отношениям, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Грузия "немного странно" смотрит на события на Украине. По его словам, Грузия не занимает такой же четкой и однозначной позиции, как страны ЕС и США. Позиция правительства Грузии противоречит позиции демократического международного сообщества, считает Подоляк.Несмотря на это, Грузия продолжит оказывать безоговорочную поддержку государству и народу Украины, подчеркнул Кобахидзе."Я не верю в людей, которые в 40 лет становятся патриотами. Они не патриоты и поддерживают в Грузии ту политическую силу, которая не является патриотической силой", - отметил он.Кобахидзе также связал происходящее с влиянием бывших представителей власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили, которые сегодня занимают высокие посты на Украине.К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.По словам Кобахидзе, единственной целью этих людей является повторение того, что происходит на Украине."Это вовлечение Грузии в военный конфликт, чего мы естественно, допустить не можем", - подчеркнул Кобахидзе.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, украина, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, новости, политика, михаил саакашвили