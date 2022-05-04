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"Грузия не видит должной степени ответственности от Украины" - Кобахидзе
"Грузия не видит должной степени ответственности от Украины" - Кобахидзе
Грузия при этом продолжит оказывать безоговорочную поддержку государству и народу Украины, подчеркнул Кобахидзе 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T19:34+0400
2022-05-04T19:34+0400
2022-05-04T19:34+0400
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ираклий кобахидзе
новости
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Официальным представителям Украины следует с большей ответственностью относиться к сформировавшимся с Грузией отношениям, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Грузия "немного странно" смотрит на события на Украине. По его словам, Грузия не занимает такой же четкой и однозначной позиции, как страны ЕС и США. Позиция правительства Грузии противоречит позиции демократического международного сообщества, считает Подоляк.Несмотря на это, Грузия продолжит оказывать безоговорочную поддержку государству и народу Украины, подчеркнул Кобахидзе."Я не верю в людей, которые в 40 лет становятся патриотами. Они не патриоты и поддерживают в Грузии ту политическую силу, которая не является патриотической силой", - отметил он.Кобахидзе также связал происходящее с влиянием бывших представителей власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили, которые сегодня занимают высокие посты на Украине.К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.По словам Кобахидзе, единственной целью этих людей является повторение того, что происходит на Украине."Это вовлечение Грузии в военный конфликт, чего мы естественно, допустить не можем", - подчеркнул Кобахидзе.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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грузия, украина, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, новости, политика, михаил саакашвили
"Грузия не видит должной степени ответственности от Украины" - Кобахидзе
Грузия при этом продолжит оказывать безоговорочную поддержку государству и народу Украины, подчеркнул Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Официальным представителям Украины следует с большей ответственностью относиться к сформировавшимся с Грузией отношениям, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Грузия "немного странно" смотрит на события на Украине. По его словам, Грузия не занимает такой же четкой и однозначной позиции, как страны ЕС и США. Позиция правительства Грузии противоречит позиции демократического международного сообщества, считает Подоляк.
"Власти (прим. ред. Украины) должны относиться с большей ответственностью к тем многовековым дружеским отношениям, которые сформированы между народами. К сожалению, мы не видим должной степени ответственности с другой стороны", - сказал Кобахидзе.
Несмотря на это, Грузия продолжит оказывать безоговорочную поддержку государству и народу Украины, подчеркнул Кобахидзе.
"Я не верю в людей, которые в 40 лет становятся патриотами. Они не патриоты и поддерживают в Грузии ту политическую силу, которая не является патриотической силой", - отметил он.
Кобахидзе также связал происходящее с влиянием бывших представителей власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили, которые сегодня занимают высокие посты на Украине.
К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
По словам Кобахидзе, единственной целью этих людей является повторение того, что происходит на Украине.
"Это вовлечение Грузии в военный конфликт, чего мы естественно, допустить не можем", - подчеркнул Кобахидзе.
Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.
Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.