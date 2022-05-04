https://sputnik-georgia.ru/20220504/kaladze-rasskazal-gde-v-tbilisi-otmetyat-dnya-pobedy-nad-fashizmom-266412794.html

Каладзе рассказал, где в Тбилиси отметят День Победы над фашизмом

Каладзе рассказал, где в Тбилиси отметят День Победы над фашизмом

В парке Ваке в Тбилиси, где многие годы отмечали 9 Мая, продолжаются масштабные ремонтные работы 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T12:08+0400

2022-05-04T12:08+0400

2022-05-04T12:36+0400

грузия

новости

общество

9 мая

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Празднование Дня Победы над фашизмом 9 мая в этом году пройдет не в парке Ваке, а в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк "Киквидзе") в Тбилиси, заявил мэр Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.По словам мэра, на данном этапе в парке Ваке полностью ремонтируется фонтан, поэтому провести праздничные мероприятия на территории парка невозможно.В прошлом году основная часть праздничных мероприятий 9 мая также прошла в парке "Киквидзе". Причиной также были восстановительные работы в парке Ваке. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.По данным на 2021 год, в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

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грузия, новости, общество, 9 мая