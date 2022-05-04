https://sputnik-georgia.ru/20220504/kogda-v-gruzii-nachnet-smyagchatsya-monetarnaya-politika-otvet-glavy-natsbanka-266421074.html

Когда в Грузии начнет смягчаться монетарная политика? Ответ главы Нацбанка

Когда в Грузии начнет смягчаться монетарная политика? Ответ главы Нацбанка

На инфляцию повлияли два шока - пандемия и события на Украине, заявил Гвенетадзе 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T17:18+0400

2022-05-04T17:18+0400

2022-05-04T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии продолжит ужесточать монетарную политику до тех пор, пока не появятся признаки низких инфляционных ожиданий, заявил журналистам глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.По словам главы Нацбанка, на инфляцию повлияли два шока: пандемия и события на Украине. "Факторы предложения были основными факторами, которые привели к росту цен", - сказал он.Гвенетадзе отметил, что это проблема не только Грузии, но и всего мира. По его словам, монетарная политика — это элемент воздействия на сторону спроса, а элемент воздействия на сторону предложения как такового в монетарной политике не существует, потому что фактор, который стимулирует инфляцию, является экзогенным."Когда, например, растут цены на нефть, когда растут цены на продовольствие, это автоматически переносится на внутреннюю экономику страны", - сказал Гвенетадзе.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.В конце марта текущего года Комитет монетарной политики Нацбанка повысил ставку рефинансирования до 11% (на 0,5% пункта). Принимая данное решение Нацбанк учел влияние событий на Украине на мировой рост цен, что снизило вероятность быстрого сокращения уровня инфляции в Грузии.

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новости, экономика, грузия, коба гвенетадзе, экономика грузии, инфляция