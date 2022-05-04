https://sputnik-georgia.ru/20220504/lunnoe-zatmenie-16-maya-2022-tochnoe-vremya-gde-i-kogda-nablyudat-266425430.html
Лунное затмение 16 мая 2022: точное время, где и когда наблюдать
Лунное затмение 16 мая 2022: точное время, где и когда наблюдать
Первое полное лунное затмение 2022 года жители Земли смогут наблюдать 16 мая – это будет самое продолжительное лунное затмение в XXI веке 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T20:20+0400
2022-05-04T20:20+0400
2022-05-04T20:20+0400
справки
лунное затмение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251856790_0:197:3037:1905_1920x0_80_0_0_750b3c30ebf0e4055be59bf98e33198d.jpg
Лунные затмения наблюдают в момент полнолуния, когда три небесных тела - Земля, Солнце и Луна - выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на Луну. Лунные затмения бывают полными и частными, в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть.Точное время полного лунного затмения 16 мая, а также где и когда его наблюдать, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Точное время лунного затменияНаблюдать полное лунное затмение можно будет 16 мая - в тень от Земли Луна уйдет полностью в 07:30 по тбилисскому времени.Общая продолжительность полного лунного затмения, которое будет достаточно глубоким и продолжительным, 5 часов 18 минут. Лунное затмение начнется в 05:32 и завершится в 10:50 по тбилисскому времени.Полная фаза будет продолжаться примерно 1 час 26 минут. Затмение произойдет в близи точки перигея лунной орбиты.Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени.Где и когда наблюдатьПолное лунное затмение 16 мая или его частные фазы смогут наблюдать жители Северной и Южной Америки, Африки, Европы и некоторых частей Азии. Жители Грузии и России наблюдать это лунное затмение не смогут.При благоприятной погоде, полное лунное затмение 16 мая можно наблюдать без специального оптического оборудования.Полное лунное затмение 16 мая завершит коридор затмений, начавшийся 30 апреля частным солнечным затмением.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251856790_0:0:2699:2024_1920x0_80_0_0_515d7ac45248ad365770e89db7cf01bb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , лунное затмение
Лунное затмение 16 мая 2022: точное время, где и когда наблюдать
Первое полное лунное затмение 2022 года жители Земли смогут наблюдать 16 мая – это будет самое продолжительное лунное затмение в XXI веке
Лунные затмения наблюдают в момент полнолуния, когда три небесных тела - Земля, Солнце и Луна - выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на Луну. Лунные затмения бывают полными и частными, в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть.
Точное время полного лунного затмения 16 мая, а также где и когда его наблюдать, вы узнаете из материала Sputnik Грузия
.
Точное время лунного затмения
Наблюдать полное лунное затмение можно будет 16 мая - в тень от Земли Луна уйдет полностью в 07:30 по тбилисскому времени.
Общая продолжительность полного лунного затмения, которое будет достаточно глубоким и продолжительным, 5 часов 18 минут. Лунное затмение начнется в 05:32 и завершится в 10:50 по тбилисскому времени.
Полная фаза будет продолжаться примерно 1 час 26 минут. Затмение произойдет в близи точки перигея лунной орбиты.
Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени.
Где и когда наблюдать
Полное лунное затмение 16 мая или его частные фазы смогут наблюдать жители Северной и Южной Америки, Африки, Европы и некоторых частей Азии. Жители Грузии и России наблюдать это лунное затмение не смогут.
При благоприятной погоде, полное лунное затмение 16 мая можно наблюдать без специального оптического оборудования.
Полное лунное затмение 16 мая завершит коридор затмений, начавшийся 30 апреля частным солнечным затмением.
Материал подготовлен на основе открытых источников