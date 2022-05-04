https://sputnik-georgia.ru/20220504/meriya-tbilisi-pridumala-kak-borotsya-s-khaotichnoy-zastroykoy-u-ozera-lisi-266425964.html

Мэрия Тбилиси придумала, как бороться с хаотичной застройкой у озера Лиси

Мэрия Тбилиси придумала, как бороться с хаотичной застройкой у озера Лиси

Хаотичная застройка территории частными владельцами стала угрозой для окружающей среды 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T21:01+0400

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тбилиси

грузия

новости

экономика

строительство

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Застройщики смогут строить на своей земле у озера Лиси дома только согласно Генеральному плану землепользования Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Озеро Лиси – популярное место отдыха в черте города – все больше набирает популярность как место для проживания. Однако хаотичная застройка территории частными владельцами стала угрозой для окружающей среды.При этом он отметил, что речь идет о частных территориях, где строительство было временно запрещено."Будет возможна застройка на этих территориях, но только в соответствии с теми рекомендациями, которые есть в исследовании. Без плана регулирования застройки ни одно строительство не будет осуществлено", - сказал Каладзе.Для начала застройки территории представленный мэрией план должен утвердить столичный совет – сакребуло Тбилиси.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, грузия, новости, экономика, строительство, каха каладзе