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Мэрия Тбилиси придумала, как бороться с хаотичной застройкой у озера Лиси
Мэрия Тбилиси придумала, как бороться с хаотичной застройкой у озера Лиси
Хаотичная застройка территории частными владельцами стала угрозой для окружающей среды 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T21:01+0400
2022-05-04T21:01+0400
2022-05-04T21:01+0400
тбилиси
грузия
новости
экономика
строительство
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Застройщики смогут строить на своей земле у озера Лиси дома только согласно Генеральному плану землепользования Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Озеро Лиси – популярное место отдыха в черте города – все больше набирает популярность как место для проживания. Однако хаотичная застройка территории частными владельцами стала угрозой для окружающей среды.При этом он отметил, что речь идет о частных территориях, где строительство было временно запрещено."Будет возможна застройка на этих территориях, но только в соответствии с теми рекомендациями, которые есть в исследовании. Без плана регулирования застройки ни одно строительство не будет осуществлено", - сказал Каладзе.Для начала застройки территории представленный мэрией план должен утвердить столичный совет – сакребуло Тбилиси.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, грузия, новости, экономика, строительство, каха каладзе
Мэрия Тбилиси придумала, как бороться с хаотичной застройкой у озера Лиси
Хаотичная застройка территории частными владельцами стала угрозой для окружающей среды
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Застройщики смогут строить на своей земле у озера Лиси дома только согласно Генеральному плану землепользования Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Озеро Лиси – популярное место отдыха в черте города – все больше набирает популярность как место для проживания. Однако хаотичная застройка территории частными владельцами стала угрозой для окружающей среды.
"С целью сохранения экосистемы территории у озера Лиси и создания здоровой среды проживания рекомендации проведенного по заказу мэрии Тбилиси исследования отразятся в Генеральном плане землепользования Тбилиси", - сказал Каладзе на заседании тбилисского правительства.
При этом он отметил, что речь идет о частных территориях, где строительство было временно запрещено.
"Будет возможна застройка на этих территориях, но только в соответствии с теми рекомендациями, которые есть в исследовании. Без плана регулирования застройки ни одно строительство не будет осуществлено", - сказал Каладзе.
Для начала застройки территории представленный мэрией план должен утвердить столичный совет – сакребуло Тбилиси.