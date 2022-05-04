https://sputnik-georgia.ru/20220504/minkult-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-televeduschemu-v-svyazi-s-gibelyu-syna-266411206.html

Минкульт Грузии выразил соболезнования телеведущему в связи с гибелью сына

Минкульт Грузии выразил соболезнования телеведущему в связи с гибелью сына

Двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выразило соболезнования в связи с трагической смертью двухлетнего сына ведущего телеканала "Имеди", актера Николоза Цулукидзе.Трагедия произошла накануне в Тбилиси. Ребенок выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома.Общественные деятели, политики, актеры и артисты выражают в социальной сети соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье. Многие из них сменили главные фото на своих страницах на черные квадраты и ленты.Цулукидзе является лектором и заведующим отделом по связям с общественностью Государственного университета театра и кино, президентом Союза театральных критиков Грузии.

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грузия, новости, николоз цулукидзе, тбилиси, культура, происшествия