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Минкульт Грузии выразил соболезнования телеведущему в связи с гибелью сына
Минкульт Грузии выразил соболезнования телеведущему в связи с гибелью сына
Двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T11:28+0400
2022-05-04T11:28+0400
2022-05-04T11:38+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выразило соболезнования в связи с трагической смертью двухлетнего сына ведущего телеканала "Имеди", актера Николоза Цулукидзе.Трагедия произошла накануне в Тбилиси. Ребенок выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома.Общественные деятели, политики, актеры и артисты выражают в социальной сети соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье. Многие из них сменили главные фото на своих страницах на черные квадраты и ленты.Цулукидзе является лектором и заведующим отделом по связям с общественностью Государственного университета театра и кино, президентом Союза театральных критиков Грузии.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, николоз цулукидзе, тбилиси, культура, происшествия
Минкульт Грузии выразил соболезнования телеведущему в связи с гибелью сына
11:28 04.05.2022 (обновлено: 11:38 04.05.2022)
Двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выразило соболезнования в связи с трагической смертью двухлетнего сына ведущего телеканала "Имеди", актера Николоза Цулукидзе.
Трагедия произошла накануне в Тбилиси. Ребенок выпал из окна десятого этажа многоквартирного дома.
Общественные деятели, политики, актеры и артисты выражают в социальной сети соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье. Многие из них сменили главные фото на своих страницах на черные квадраты и ленты.
Цулукидзе является лектором и заведующим отделом по связям с общественностью Государственного университета театра и кино, президентом Союза театральных критиков Грузии.