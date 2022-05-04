https://sputnik-georgia.ru/20220504/ombudsmen-gotova-vstretitsya-s-glavoy-minyusta-gruzii-po-povodu-saakashvili-266433393.html

Омбудсмен готова встретиться с главой Минюста Грузии по поводу Саакашвили

Омбудсмен готова встретиться с главой Минюста Грузии по поводу Саакашвили

Министерство искусственно затягивает со встречей, а состояние Саакашвили ухудшается, заявила Ломджария 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T22:36+0400

2022-05-04T22:36+0400

2022-05-04T22:36+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

новости

политика

рати брегадзе

нино ломджария

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Народный защитник Нино Ломджария и группа экспертов готовы напрямую обсудить вопрос состояния экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с министром юстиции Рати Брегадзе, говорится в заявлении омбудсмена.Ранее Брегадзе заявил, что Саакашвили принимает все назначенные лекарства, и назвал сведения о недостаточно оказываемой экс-президенту медицинской помощи ложью. Также он задал вопрос, почему Народный защитник требует лечения Саакашвили не в тюремных условиях.Кроме того, омбудсмен отметила, что министерство искусственно затягивает со встречей, а состояние Саакашвили ухудшается.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи бывшего президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, политика, рати брегадзе, нино ломджария