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https://sputnik-georgia.ru/20220504/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-4-maya-266393880.html
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 4 мая
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 4 мая
Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T09:56+0400
2022-05-04T09:56+0400
тбилиси
грузия
новости
общество
теласи
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением различных работ 4 мая части Тбилиси.Как сообщают в компании "Теласи", в Самгорском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории прилегающей к Тбилисскому морю, Варкетильского хозяйства, Кахетинского шоссе, Московского проспекта (частично), ул. Лорткипанидзе, Полиции, Мшвидобис, Уцнобис и Твалчрелидзе.Также в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться жителем III, V микрорайонов Варкетили-3, поселка Аэродрома, ул. Триалетской, Калоубнис, Шуамтис и Джавахетской.В Исанском районе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей ул. Шота Надирашвили.Света в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 не будет у населения поселка Самгори, поселка Восьмого Легиона, поселка Вазисубани, ул. Цулукидзе, Лагидзе, Шандора Петефи, Мандельштама, Чачуа, Семнадцати Шиндисских Героев и Дзевлеви.Кроме того, с 11:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей II квартала III микрорайона Вазисубани, ул. Мамисаантубнис, Курапалати, Лежава, Вазис и Исанской.В районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:30 до 17:00 ограничения коснутся жителей ул. Ратевани, Гвазаури, Лиахвской, Чарглис, Мухранской, Нагомари, Шенгелая, Зестафонской, Нинуа и Бежанишвили.С 11:00 до 15:00 свет отключат жителям пр. Гурамишвили (частично), территории прилегающей к метро "Сараджишвили", IX, X кварталов поселка Згвисубани, I квартала XI микрорайона поселка ТЭВЗ и ул. Уреки.В Чугуретском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 13:00 ограничения коснутся жителей пр. Агмашенебели (частично), ул. Джавахишвили, Ниношвили, Марджанишвили, Чубинашвили, Клдиашвили, Долидзе, Цинамдзгвришвили, Зураба Чавчавадзе, Товстоногова, 26 Мая и Конституции.Ограничение электроэнергии ожидает с 12:00 до 15:00 жителей Фруктово-саженцевого хозяйства, ул. Рехи, Цаиши, Эшба и Худадова.В Вакийском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Лизико Кавтарадзе и Атенской. В Мтацминдском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей ул. Макашвили.В Сабурталинском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), ул. Тамарашвили, Цинцадзе и Авто Варази.В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Дигоми (частично), аллеи Агмашенебели (частично), ул. Царя Мириана, Давари и Асмати.Что касается района Дидубе, там в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей пр. А. Церетели (частично) и ул. Хошараули.В Глданском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Керченской, Иполитова-Иванова, Хизамбарели, Векуа, Хизабаври, Хизанишвили, Васадзе и Бочоришвили.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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тбилиси, грузия, новости, общество, теласи

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 4 мая

09:56 04.05.2022
© photo: SputnikЛампочка крупным планом
Лампочка крупным планом - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2022
© photo: Sputnik
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Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением различных работ 4 мая части Тбилиси.
Как сообщают в компании "Теласи", в Самгорском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории прилегающей к Тбилисскому морю, Варкетильского хозяйства, Кахетинского шоссе, Московского проспекта (частично), ул. Лорткипанидзе, Полиции, Мшвидобис, Уцнобис и Твалчрелидзе.
Также в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться жителем III, V микрорайонов Варкетили-3, поселка Аэродрома, ул. Триалетской, Калоубнис, Шуамтис и Джавахетской.
© photo: Sputnik / StringerПарк с искусственными озерами у отеля Хуалинг Груп в районе Варкетили в Тбилиси
Парк с искусственными озерами у отеля Хуалинг Груп в районе Варкетили в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2022
Парк с искусственными озерами у отеля Хуалинг Груп в районе Варкетили в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
В Исанском районе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей ул. Шота Надирашвили.
Света в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 не будет у населения поселка Самгори, поселка Восьмого Легиона, поселка Вазисубани, ул. Цулукидзе, Лагидзе, Шандора Петефи, Мандельштама, Чачуа, Семнадцати Шиндисских Героев и Дзевлеви.
Кроме того, с 11:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей II квартала III микрорайона Вазисубани, ул. Мамисаантубнис, Курапалати, Лежава, Вазис и Исанской.
В районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:30 до 17:00 ограничения коснутся жителей ул. Ратевани, Гвазаури, Лиахвской, Чарглис, Мухранской, Нагомари, Шенгелая, Зестафонской, Нинуа и Бежанишвили.
© Sputnik / Viktor KaminskyТбилиси без машин: каким мы его запомним
Тбилиси без машин: каким мы его запомним - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2022
Тбилиси без машин: каким мы его запомним
© Sputnik / Viktor Kaminsky
С 11:00 до 15:00 свет отключат жителям пр. Гурамишвили (частично), территории прилегающей к метро "Сараджишвили", IX, X кварталов поселка Згвисубани, I квартала XI микрорайона поселка ТЭВЗ и ул. Уреки.
В Чугуретском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 13:00 ограничения коснутся жителей пр. Агмашенебели (частично), ул. Джавахишвили, Ниношвили, Марджанишвили, Чубинашвили, Клдиашвили, Долидзе, Цинамдзгвришвили, Зураба Чавчавадзе, Товстоногова, 26 Мая и Конституции.
Ограничение электроэнергии ожидает с 12:00 до 15:00 жителей Фруктово-саженцевого хозяйства, ул. Рехи, Цаиши, Эшба и Худадова.
В Вакийском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Лизико Кавтарадзе и Атенской. В Мтацминдском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей ул. Макашвили.
© photo: Sputnik / StringerЖилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2022
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В Сабурталинском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), ул. Тамарашвили, Цинцадзе и Авто Варази.
В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Дигоми (частично), аллеи Агмашенебели (частично), ул. Царя Мириана, Давари и Асмати.
Что касается района Дидубе, там в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей пр. А. Церетели (частично) и ул. Хошараули.
В Глданском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Керченской, Иполитова-Иванова, Хизамбарели, Векуа, Хизабаври, Хизанишвили, Васадзе и Бочоришвили.
Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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