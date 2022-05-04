https://sputnik-georgia.ru/20220504/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-4-maya-266393880.html

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 4 мая

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 4 мая

Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T09:56+0400

2022-05-04T09:56+0400

2022-05-04T09:56+0400

тбилиси

грузия

новости

общество

теласи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23877/40/238774049_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_540b519daf28245b816c1f4ce432b730.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением различных работ 4 мая части Тбилиси.Как сообщают в компании "Теласи", в Самгорском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей территории прилегающей к Тбилисскому морю, Варкетильского хозяйства, Кахетинского шоссе, Московского проспекта (частично), ул. Лорткипанидзе, Полиции, Мшвидобис, Уцнобис и Твалчрелидзе.Также в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться жителем III, V микрорайонов Варкетили-3, поселка Аэродрома, ул. Триалетской, Калоубнис, Шуамтис и Джавахетской.В Исанском районе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей ул. Шота Надирашвили.Света в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 не будет у населения поселка Самгори, поселка Восьмого Легиона, поселка Вазисубани, ул. Цулукидзе, Лагидзе, Шандора Петефи, Мандельштама, Чачуа, Семнадцати Шиндисских Героев и Дзевлеви.Кроме того, с 11:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей II квартала III микрорайона Вазисубани, ул. Мамисаантубнис, Курапалати, Лежава, Вазис и Исанской.В районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:30 до 17:00 ограничения коснутся жителей ул. Ратевани, Гвазаури, Лиахвской, Чарглис, Мухранской, Нагомари, Шенгелая, Зестафонской, Нинуа и Бежанишвили.С 11:00 до 15:00 свет отключат жителям пр. Гурамишвили (частично), территории прилегающей к метро "Сараджишвили", IX, X кварталов поселка Згвисубани, I квартала XI микрорайона поселка ТЭВЗ и ул. Уреки.В Чугуретском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 13:00 ограничения коснутся жителей пр. Агмашенебели (частично), ул. Джавахишвили, Ниношвили, Марджанишвили, Чубинашвили, Клдиашвили, Долидзе, Цинамдзгвришвили, Зураба Чавчавадзе, Товстоногова, 26 Мая и Конституции.Ограничение электроэнергии ожидает с 12:00 до 15:00 жителей Фруктово-саженцевого хозяйства, ул. Рехи, Цаиши, Эшба и Худадова.В Вакийском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Лизико Кавтарадзе и Атенской. В Мтацминдском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей ул. Макашвили.В Сабурталинском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Пекина (частично), ул. Тамарашвили, Цинцадзе и Авто Варази.В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей села Дигоми (частично), аллеи Агмашенебели (частично), ул. Царя Мириана, Давари и Асмати.Что касается района Дидубе, там в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей пр. А. Церетели (частично) и ул. Хошараули.В Глданском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Керченской, Иполитова-Иванова, Хизамбарели, Векуа, Хизабаври, Хизанишвили, Васадзе и Бочоришвили.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, грузия, новости, общество, теласи