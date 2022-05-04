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Покидает ли должность главный инфекционист Грузии? Ответ главы Минздрава
Покидает ли должность главный инфекционист Грузии? Ответ главы Минздрава
В СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе ушел в отставку 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T17:58+0400
2022-05-04T17:58+0400
2022-05-04T17:58+0400
георгий церцвадзе
центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. На вопрос, покидает ли Тенгиз Церцвадзе пост генерального директора тбилисской инфекционной больницы, министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили обещает дать ответ в ближайшее время.В СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе ушел в отставку, однако в самой клинике этого не подтвердили.По словам главы боксированного отделения инфекционной больницы Марины Энделадзе, медики клиники встречались с Церцвадзе накануне и получили от него задания в плане лечения пациентов."Для меня это невероятно потому, что у меня нет никакой информации об этом. Господин Тенгиз работает в обычном режиме. Вчера у нас была встреча, я рассказала ему о положении пациентов, чем он интересовался. Он дал соответствующие указания. Другой информации у меня нет", - сказала Энделадзе.Тенгиз Церцвадзе является руководителем Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. Центр стал первым медучреждением страны, который в феврале 2020 года принял первых пациентов с коронавирусом.Церцвадзе еще в советское время начал карьеру в области иммунологии с борьбой с ВИЧ/СПИДом и основал Центр исследования СПИДа. Он сыграл важную роль в разработке первой в мире программы искоренения гепатита С, начавшейся в 2015 году.Благодаря программе, у граждан Грузии появилась возможность лечиться дорогостоящими лекарствами американской фармацевтической компании "Гилеад" ("Gilead Sciences").В одном из интервью Церцвадзе, которому уже за 70 лет и который не первый год борется с раком, признался, что целью всей его жизни было бороться с такими инфекциями, чтобы смотреть риску в лицо. По его словам, это для него огромный азарт, несмотря на то, что это опасно для жизни.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
георгий церцвадзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, грузия, новости, общество, зураб азарашвили
Покидает ли должность главный инфекционист Грузии? Ответ главы Минздрава
В СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе ушел в отставку
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. На вопрос, покидает ли Тенгиз Церцвадзе пост генерального директора тбилисской инфекционной больницы, министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили обещает дать ответ в ближайшее время.
В СМИ распространилась информация о том, что Церцвадзе ушел в отставку, однако в самой клинике этого не подтвердили.
"Я услышал об этой информации, пока у меня нет ответа. В течение дня мы встретимся, несколько дней мы не беседовали с ним. Потом я смогу вам ответить", - сказал Азарашвили.
По словам главы боксированного отделения инфекционной больницы Марины Энделадзе, медики клиники встречались с Церцвадзе накануне и получили от него задания в плане лечения пациентов.
"Для меня это невероятно потому, что у меня нет никакой информации об этом. Господин Тенгиз работает в обычном режиме. Вчера у нас была встреча, я рассказала ему о положении пациентов, чем он интересовался. Он дал соответствующие указания. Другой информации у меня нет", - сказала Энделадзе.
Тенгиз Церцвадзе является руководителем Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. Центр стал первым медучреждением страны, который в феврале 2020 года принял первых пациентов с коронавирусом.
Церцвадзе еще в советское время начал карьеру в области иммунологии с борьбой с ВИЧ/СПИДом и основал Центр исследования СПИДа. Он сыграл важную роль в разработке первой в мире программы искоренения гепатита С, начавшейся в 2015 году.
Благодаря программе, у граждан Грузии появилась возможность лечиться дорогостоящими лекарствами американской фармацевтической компании "Гилеад" ("Gilead Sciences").
В одном из интервью Церцвадзе, которому уже за 70 лет и который не первый год борется с раком, признался, что целью всей его жизни было бороться с такими инфекциями, чтобы смотреть риску в лицо. По его словам, это для него огромный азарт, несмотря на то, что это опасно для жизни.