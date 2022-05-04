https://sputnik-georgia.ru/20220504/premer-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-tragediey-v-seme-nikoloza-tsulukidze-266426561.html
Премьер выразил соболезнования в связи с трагедией в семье Николоза Цулукидзе
Премьер выразил соболезнования в связи с трагедией в семье Николоза Цулукидзе
Слова бессильны, чтобы выразить такую сильную боль, написал Гарибашвили 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T19:16+0400
2022-05-04T19:16+0400
2022-05-04T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования по поводу трагической гибели двухлетнего сына грузинского телеведущего, президента Союза театральных критиков Грузии Николоза Цулукидзе.Сын Цулукидзе скончался накануне ночью в Тбилиси, выпав из окна десятого этажа многоквартирного дома. Малышу было всего два года.Гарибашвили в своем сообщении выразил скорбь в связи с гибелью сына Николоза Цулукидзе и его супруге Текле Костава.Гражданская панихида проходит 4 мая, похороны состоятся в четверг, 5 мая. Вынос тела из храма Сиони, в 14:00.Общественные деятели, политики, актеры и артисты выражают в социальных сетях соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье. Глубокую скорбь в связи с трагедией в семье Цулукидзе выразило и министерство культуры Грузии.
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николоз цулукидзе, происшествия, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили
Премьер выразил соболезнования в связи с трагедией в семье Николоза Цулукидзе
Слова бессильны, чтобы выразить такую сильную боль, написал Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования по поводу трагической гибели двухлетнего сына грузинского телеведущего, президента Союза театральных критиков Грузии Николоза Цулукидзе.
Сын Цулукидзе скончался накануне ночью в Тбилиси, выпав из окна десятого этажа многоквартирного дома. Малышу было всего два года.
Гарибашвили в своем сообщении выразил скорбь в связи с гибелью сына Николоза Цулукидзе и его супруге Текле Костава.
"Слова бессильны, чтобы выразить такую сильную боль. Разделяю горе семьи и приношу соболезнования всем близким", - написал Гарибашвили.
Гражданская панихида проходит 4 мая, похороны состоятся в четверг, 5 мая. Вынос тела из храма Сиони, в 14:00.
Общественные деятели, политики, актеры и артисты выражают в социальных сетях соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье. Глубокую скорбь в связи с трагедией в семье Цулукидзе выразило и министерство культуры Грузии.