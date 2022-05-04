https://sputnik-georgia.ru/20220504/rabotniki-ids-borjomi-proveli-aktsiyu-protesta-iz-za-novykh-kontraktov-266418034.html

Работники IDS Borjomi провели акцию протеста из-за новых контрактов

Работники IDS Borjomi провели акцию протеста из-за новых контрактов

Протестующие требуют встречи с генеральным директором компании и премьер-министром Грузии 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T14:38+0400

2022-05-04T14:38+0400

2022-05-04T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники IDS Borjomi провели акцию во дворе компании в городе Боржоми, опротестовав тем самым предложенные новые трудовые контракты.Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Уже 30 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал сообщить приятную новость по этому делу.Согласно новому контракту, оплата сверхурочного труда будет происходить по ставке в 125% зарплаты вместо 140%, а вынужденный отгул из-за остановки разлива воды будет оплачиваться в размере 50% вместо 100%. Кроме того, работодатель отныне не будет выдавать сотрудникам премии.Работники готовы подписать новые контракты только при условии, что с открытием завода будут возвращены старые условия. По их словам, измененные условия контракта адаптированы к новым реалиям, и нет никаких гарантий, что все будет как прежде.Собравшиеся требуют встречи с генеральным директором компании Иване Мачавариани для обсуждения деталей.По информации Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, они защищают интересы 400 человек, работающих на заводе IDS Borjomi.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium , основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, иване мачавариани, украина, боржоми, ids borjomi georgia