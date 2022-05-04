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Руководство и работники IDS Боржоми сядут за стол переговоров с 5 мая

Руководство и работники IDS Боржоми сядут за стол переговоров с 5 мая

Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T16:36+0400

2022-05-04T16:36+0400

2022-05-04T16:36+0400

"боржоми"

боржоми

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники компании IDS Боржоми с завтрашнего дня начинают процесс медиации с руководством при участии профсоюзов и Минздрава Грузии, сообщает Первый канал.По информации Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, уже укомплектована рабочая группа. Если в течение 21 дня стороны не придут к соглашению, сотрудники компании обещают начать забастовку.Как говорят участники акции, они согласны с предложением о подписании новых контрактов в текущей ситуации, но просят гарантии сохранения рабочих мест и определения срока нового контракта на три месяца.По их словам, измененные условия контракта адаптированы к новым реалиям и нет никаких гарантий, что все будет, как прежде.Собравшиеся требуют встречи с генеральным директором компании Иване Мачавариани для обсуждения деталей, а также с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Уже 30 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал сообщить "приятную новость" по этому делу.По информации Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, они защищают интересы 400 человек, работающих на заводе IDS Borjomi.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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"боржоми", боржоми, грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили