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Шойгу назвал количество участников парада на Красной площади 9 мая
Шойгу назвал количество участников парада на Красной площади 9 мая
Генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована на 7 мая 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T13:19+0400
2022-05-04T13:19+0400
2022-05-04T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.Заявление об этом Шойгу сделал на селекторном совещании в среду."В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - сказал министр обороны.По его словам, генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована на 7 мая.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире
Шойгу назвал количество участников парада на Красной площади 9 мая
Генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована на 7 мая
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik.
В военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
Заявление об этом Шойгу сделал на селекторном совещании в среду.
"В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - сказал министр обороны.
По его словам, генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована на 7 мая.