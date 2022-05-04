https://sputnik-georgia.ru/20220504/shoygu-nazval-kolichestvo-uchastnikov-parada-na-krasnoy-ploschadi-9-maya-266414972.html

Шойгу назвал количество участников парада на Красной площади 9 мая

Шойгу назвал количество участников парада на Красной площади 9 мая

Генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована на 7 мая 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T13:19+0400

2022-05-04T13:19+0400

2022-05-04T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, а также 77 летательных аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.Заявление об этом Шойгу сделал на селекторном совещании в среду."В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - сказал министр обороны.По его словам, генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована на 7 мая.

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