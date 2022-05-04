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Суд над гендиректором главного оппозиционного канала "Мтавари архи" подходит к концу

Суд над гендиректором главного оппозиционного канала "Мтавари архи" подходит к концу

Гварамия опровергает все обвинения и называет их "политическим преследованием" 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T22:05+0400

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ника гварамия

mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

тбилисский городской суд

грузия

новости

тв "рустави 2"

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Суд над генеральным директором главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Никой Гварамия подходит к концу.Итоговой речью гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамия завершилось предпоследнее слушание в Тбилисском городском суде дела о растрате средств телекомпании "Рустави 2".Гварамия, который занимал пост гендиректора "Рустави 2" до июля 2019 года, обвиняют в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав "Рустави 2" в крупном размере, в коммерческом подкупе, а также в изготовлении и использовании поддельных официальных документов, что повлекло за собой серьезный ущерб сразу по нескольким эпизодам. Приговора он ждет на свободе, выплатив залог.В своей заключительной речи нынешний гендиректор и совладелец главного оппозиционного телеканала страны опроверг предъявленные ему обвинения и назвал их "политическим преследованием"."Мне уже все равно, что вы сделаете. Я не признаю себя виновным ни по одному из эпизодов, но, повторюсь, уже не имеет значения, какое решение будет принято. Если меня спросить, то большой парадокс в том, что я вообще нахожусь на свободе при этой власти", - сказал Гварамия.На следующем заседании с заключительной речью выступят стороны защиты и обвинения, после чего суд вынесет приговор по делу, которое длится уже 2 года и 7 месяцев.В чем конкретно обвиняют Гварамия?Прокуратура утверждает, что Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала. В тот год телеканал "Рустави 2" понес ущерб в 7,4 миллиона лари, а доход "Интер медиа плюс" составил 8,7 миллиона лари.Обвинения по этому эпизоду также предъявлены бывшему финансовому директору рейтингового телеканала "Рустави 2" Кахаберу Дамения и Зурабу Иашвили, директору компании "Интер медиа плюс", которая имела право на размещение рекламы на телеканале.Второй эпизод обвинений Гварамия касается покупки дорогого автомобиля.Прокуратура утверждает, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании.Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Соглашения согласно достигнутым Гварамия договоренностям между "Центром порше" и "Проэско медиа" были оформлены 27 февраля 2019 года. Одно касалось приобретения машины, а другое - рекламных услуг. В результате формальным собственником Porsche Macan S стало рекламное агентство, а фактическим - Гварамия.

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ника гварамия, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, тбилисский городской суд, грузия, новости, тв "рустави 2"