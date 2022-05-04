https://sputnik-georgia.ru/20220504/twitter-mozhet-stat-platnym-dlya-nekotorykh-polzovateley-266410607.html

Twitter может стать платным для некоторых пользователей

Twitter может стать платным для некоторых пользователей

Основатель компаний Tesla и SpaceX покупает Twitter за 44 миллиарда долларов 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T11:08+0400

2022-05-04T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Предприниматель Илон Маск, который собирается приобрести Twitter, может сделать социальную сеть платной для коммерческих и государственных пользователей. Основатель компаний Tesla и SpaceX Маск ранее заявил, что покупает Twitter за 44 миллиарда долларов.Он отметил, что верит в потенциал Twitter стать местом для свободы слова по всему миру.

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новости, в мире, общество, twitter, tesla, spacex, илон маск