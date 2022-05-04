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Twitter может стать платным для некоторых пользователей
Twitter может стать платным для некоторых пользователей
Основатель компаний Tesla и SpaceX покупает Twitter за 44 миллиарда долларов 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T11:08+0400
2022-05-04T11:08+0400
2022-05-04T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Предприниматель Илон Маск, который собирается приобрести Twitter, может сделать социальную сеть платной для коммерческих и государственных пользователей. Основатель компаний Tesla и SpaceX Маск ранее заявил, что покупает Twitter за 44 миллиарда долларов.Он отметил, что верит в потенциал Twitter стать местом для свободы слова по всему миру.
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новости, в мире, общество, twitter, tesla, spacex, илон маск
Twitter может стать платным для некоторых пользователей
11:08 04.05.2022 (обновлено: 11:20 04.05.2022)
Основатель компаний Tesla и SpaceX покупает Twitter за 44 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Предприниматель Илон Маск, который собирается приобрести Twitter, может сделать социальную сеть платной для коммерческих и государственных пользователей.
"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей", – написал Маск в своем микроблоге.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Маск ранее заявил, что покупает Twitter за 44 миллиарда долларов.
Он отметил, что верит в потенциал Twitter стать местом для свободы слова по всему миру.