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У Агентства превенции преступлений в Грузии новый руководитель
У Агентства превенции преступлений в Грузии новый руководитель
Хеладзе имеет многолетний опыт работы в частном секторе, работал в судах и в министерстве юстиции 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T12:22+0400
2022-05-04T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Национальное агентство превенции преступлений, исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации министерства юстиции Грузии с сегодняшнего дня будет возглавлять Ладо Хеладзе, сообщает пресс-служба ведомства.Приказ о назначении Хеладзе уже вступил в силу. До назначения на должность, с марта 2022 года он исполнял обязанности главы агентства. Ранее он занимал должность заместителя руководителя агентства.До создания Агентства, с 2014 года Хеладзе занимал различные руководящие должности в Центре превенции преступлений министерства юстиции.Хеладзе имеет многолетний опыт работы в частном секторе. В разное время он был юридическим консультантом частных компаний.Кроме того, в разные годы Хеладзе работал в Руставском городском суде, Сухумском городском суде и Верховном апелляционном суде Абхазии.По профессии Ладо Хеладзе юрист. Он является выпускником юридического факультета Кавказского академического центра со степенью магистра права, а также выпускником юридического факультета Чикагско-Кентского юридического колледжа, Школы международного бизнес-права со степенью магистра.
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грузия, новости, политика
У Агентства превенции преступлений в Грузии новый руководитель
Хеладзе имеет многолетний опыт работы в частном секторе, работал в судах и в министерстве юстиции
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Национальное агентство превенции преступлений, исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации министерства юстиции Грузии с сегодняшнего дня будет возглавлять Ладо Хеладзе, сообщает пресс-служба ведомства.
Приказ о назначении Хеладзе уже вступил в силу. До назначения на должность, с марта 2022 года он исполнял обязанности главы агентства. Ранее он занимал должность заместителя руководителя агентства.
До создания Агентства, с 2014 года Хеладзе занимал различные руководящие должности в Центре превенции преступлений министерства юстиции.
Хеладзе имеет многолетний опыт работы в частном секторе. В разное время он был юридическим консультантом частных компаний.
Кроме того, в разные годы Хеладзе работал в Руставском городском суде, Сухумском городском суде и Верховном апелляционном суде Абхазии.
По профессии Ладо Хеладзе юрист. Он является выпускником юридического факультета Кавказского академического центра со степенью магистра права, а также выпускником юридического факультета Чикагско-Кентского юридического колледжа, Школы международного бизнес-права со степенью магистра.