В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования
10:11 04.05.2022 (обновлено: 10:14 04.05.2022)
© Ministry of Defence of Russia / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
© Ministry of Defence of Russia/
Минобороны пояснило, что мероприятия не несут никакой угрозы ни для соседних стран, ни для европейского сообщества в целом
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования в целях оценки готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, сообщает Telegram-канал Минобороны страны.
"Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", – говорится в сообщении.
В рамках проверки воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки.
"Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", – пояснили в Минобороны.
"Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", – пояснили в Минобороны.
В сообщении подчеркнуто, что мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".
Планируется перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.
Планируется перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.