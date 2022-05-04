https://sputnik-georgia.ru/20220504/v-belarusi-nachalas-vnezapnaya-proverka-sil-reagirovaniya-266408434.html

В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

Минобороны пояснило, что мероприятия не несут никакой угрозы ни для соседних стран, ни для европейского сообщества в целом 04.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования в целях оценки готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, сообщает Telegram-канал Минобороны страны.В рамках проверки воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки."Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", – пояснили в Минобороны.В сообщении подчеркнуто, что мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".Планируется перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.

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