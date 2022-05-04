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В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования
В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования
Минобороны пояснило, что мероприятия не несут никакой угрозы ни для соседних стран, ни для европейского сообщества в целом 04.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования в целях оценки готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, сообщает Telegram-канал Минобороны страны.В рамках проверки воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки."Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", – пояснили в Минобороны.В сообщении подчеркнуто, что мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".Планируется перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.
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В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

10:11 04.05.2022 (обновлено: 10:14 04.05.2022)
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Минобороны пояснило, что мероприятия не несут никакой угрозы ни для соседних стран, ни для европейского сообщества в целом
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования в целях оценки готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, сообщает Telegram-канал Минобороны страны.

"Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", – говорится в сообщении.

В рамках проверки воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки.

"Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе", – пояснили в Минобороны.
В сообщении подчеркнуто, что мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".

Планируется перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.
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