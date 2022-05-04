https://sputnik-georgia.ru/20220504/v-gruzii-presekli-nezakonnoe-proizvodstvo-polietilenovykh-paketov-266412003.html

В Грузии пресекли незаконное производство полиэтиленовых пакетов

В Грузии пресекли незаконное производство полиэтиленовых пакетов

В Грузии с 2019 года запрещено производство, импорт и реализация одноразовых полиэтиленовых пакетов, кроме биоразлагаемых 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за окружающей средой в Грузии выявили нарушения в 37 из 51 предприятия по производству пакетов, сообщает пресс-служба ведомства.Проверки прошли в Тбилиси, а также регионах Имерети, Гурия, Аджарии, Шида Картли и Кахети. В целом было опечатано более 3,5 миллиона штук и около 23,4 килограмма пакетов, а также более 8 тысяч рулонов и 1,5 тысячи мешков с пакетами.Главная цель масштабных проверок – предотвратить попадание полиэтиленовых пакетов в розничную сеть и максимально защитить окружающую среду от загрязнения.С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).После того, как в силу вступил данный закон, специалисты Департамента надзора за окружающей средой перманентно осуществляют проверки предприятий по производству пакетов.

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