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В Грузии пресекли незаконное производство полиэтиленовых пакетов
В Грузии пресекли незаконное производство полиэтиленовых пакетов
В Грузии с 2019 года запрещено производство, импорт и реализация одноразовых полиэтиленовых пакетов, кроме биоразлагаемых 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T11:56+0400
2022-05-04T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за окружающей средой в Грузии выявили нарушения в 37 из 51 предприятия по производству пакетов, сообщает пресс-служба ведомства.Проверки прошли в Тбилиси, а также регионах Имерети, Гурия, Аджарии, Шида Картли и Кахети. В целом было опечатано более 3,5 миллиона штук и около 23,4 килограмма пакетов, а также более 8 тысяч рулонов и 1,5 тысячи мешков с пакетами.Главная цель масштабных проверок – предотвратить попадание полиэтиленовых пакетов в розничную сеть и максимально защитить окружающую среду от загрязнения.С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).После того, как в силу вступил данный закон, специалисты Департамента надзора за окружающей средой перманентно осуществляют проверки предприятий по производству пакетов.
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В Грузии пресекли незаконное производство полиэтиленовых пакетов
11:56 04.05.2022 (обновлено: 11:58 04.05.2022)
В Грузии с 2019 года запрещено производство, импорт и реализация одноразовых полиэтиленовых пакетов, кроме биоразлагаемых
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за окружающей средой в Грузии выявили нарушения в 37 из 51 предприятия по производству пакетов, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки прошли в Тбилиси, а также регионах Имерети, Гурия, Аджарии, Шида Картли и Кахети. В целом было опечатано более 3,5 миллиона штук и около 23,4 килограмма пакетов, а также более 8 тысяч рулонов и 1,5 тысячи мешков с пакетами.
Главная цель масштабных проверок – предотвратить попадание полиэтиленовых пакетов в розничную сеть и максимально защитить окружающую среду от загрязнения.
С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).
После того, как в силу вступил данный закон, специалисты Департамента надзора за окружающей средой перманентно осуществляют проверки предприятий по производству пакетов.