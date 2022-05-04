https://sputnik-georgia.ru/20220504/veterany-po-sluchayu-9-maya-poluchili-ot-merii-tbilisi-denezhnuyu-pomosch-266413771.html

Ветераны по случаю 9 Мая получили от мэрии Тбилиси денежную помощь

Ветераны по случаю 9 Мая получили от мэрии Тбилиси денежную помощь

Мэрия Тбилиси перечислила деньги 130 гражданам – ветеранам Второй мировой войны и их супругам 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T12:38+0400

2022-05-04T12:38+0400

2022-05-04T12:47+0400

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тбилиси

каха каладзе

9 мая

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси оказала оставшимся в живых ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в 600 лари (около 200 долларов) каждому, в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом 9 мая, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Кроме того, Служба здравоохранения и социальных услуг мэрии Тбилиси в рамках программы помощи ветеранам войны перечислила по 300 лари (около 100 долларов) супругам ветеранов Второй мировой войны.Всего материальная помощь была оказана 130 гражданам.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.По данным на 2021 год, в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, 9 мая