https://sputnik-georgia.ru/20220504/zamglavy-minekonomiki-nazvala-prichiny-bystrogo-vosstanovleniya-turizma-266425204.html
Замглавы Минэкономики назвала причины быстрого восстановления туризма
Замглавы Минэкономики назвала причины быстрого восстановления туризма
Количество визитов международных путешественников в Грузию в апреле 2022 года выросло на 184,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T20:02+0400
2022-05-04T20:02+0400
2022-05-04T20:02+0400
туризм
туризм в грузии
экономика
новости
мариам квривишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24491/48/244914866_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_4359d26ca0e5ba7b16ac0706dcde0f37.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Быстрое восстановление туристических потоков связано с правильным планом действий и маркетинговой кампанией, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.Количество визитов международных путешественников в Грузию в апреле 2022 года выросло на 184,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузия в апреле приняла 244,3 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 37,7%.При этом она отметила, что на росте туристических потоков положительно сказались и переговоры с международными авиаперевозчиками по поводу прямых рейсов из целевых стран.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.В 2019 году страну посетили более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем годом ранее. По сравнению с допандемийным периодом данные были восстановлены на 31%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24491/48/244914866_173:0:1993:1365_1920x0_80_0_0_3b1bb494243e5a1966f379896de564c3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, туризм в грузии, экономика, новости, мариам квривишвили
Замглавы Минэкономики назвала причины быстрого восстановления туризма
Количество визитов международных путешественников в Грузию в апреле 2022 года выросло на 184,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Быстрое восстановление туристических потоков связано с правильным планом действий и маркетинговой кампанией, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.
Количество визитов международных путешественников в Грузию в апреле 2022 года выросло на 184,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузия в апреле приняла 244,3 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 37,7%.
"Быстрое восстановление международных туристических потоков в результате правильного плана действий и эффективной маркетинговорй кампании, проведенной и ведущейся на целевых рынках. Мы также активно сотрудничаем с частным сектором, осуществляем с ними совместные проекты, что в итоге служит увеличению потоков больше ожидаемого", - сказала Квривишвили.
При этом она отметила, что на росте туристических потоков положительно сказались и переговоры с международными авиаперевозчиками по поводу прямых рейсов из целевых стран.
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
В 2019 году страну посетили более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем годом ранее. По сравнению с допандемийным периодом данные были восстановлены на 31%.