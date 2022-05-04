https://sputnik-georgia.ru/20220504/zamglavy-minekonomiki-nazvala-prichiny-bystrogo-vosstanovleniya-turizma-266425204.html

Замглавы Минэкономики назвала причины быстрого восстановления туризма

Замглавы Минэкономики назвала причины быстрого восстановления туризма

Количество визитов международных путешественников в Грузию в апреле 2022 года выросло на 184,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T20:02+0400

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2022-05-04T20:02+0400

туризм

туризм в грузии

экономика

новости

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Быстрое восстановление туристических потоков связано с правильным планом действий и маркетинговой кампанией, заявила замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.Количество визитов международных путешественников в Грузию в апреле 2022 года выросло на 184,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузия в апреле приняла 244,3 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 37,7%.При этом она отметила, что на росте туристических потоков положительно сказались и переговоры с международными авиаперевозчиками по поводу прямых рейсов из целевых стран.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.В 2019 году страну посетили более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем годом ранее. По сравнению с допандемийным периодом данные были восстановлены на 31%.

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туризм, туризм в грузии, экономика, новости, мариам квривишвили