https://sputnik-georgia.ru/20220505/armeniya-vvodit-limit-na-vvoz-posylok-bez-poshliny-266452235.html
Армения вводит лимит на ввоз посылок без пошлины
Армения вводит лимит на ввоз посылок без пошлины
Пошлиной не будут облагаться ввозимые в Армению посылки стоимостью до 200 евро 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T16:18+0400
2022-05-05T16:18+0400
2022-05-05T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Проект поправок в закон "О государственной пошлине", предусматривающий беспошлинный лимит ввоза посылок и экспорта товаров, принят парламентом во втором и окончательном чтении.В частности, согласно закону, пошлиной не будут облагаться ввозимые в Армению посылки стоимостью до 200 евро.Кроме того, с экспортных партий груза стоимостью до одного миллиона драмов (чуть больше 2 тысяч долларов, при отправке от одного отправителя одному получателю, по одной накладной) не будет взиматься пошлина в 15 тысяч драмов (примерно 30 долларов) за оформление документов. Порог беспошлинного экспорта был повышен в 10 раз, сообщил Sputnik Армения.Вместе с тем, для штучного и мелкооптового экспорта через интернет формально остается ряд барьеров. В частности, к каждой единице продаваемого товара нужно приложить сертификат о стране происхождения (даже если принимающая страна и покупатель его не требуют).Наконец, остается проблема с проверкой электронных товаров на предмет особого назначения – причем даже для электроники, которая уже давно используется в "ширпотребе" (например, простые печатные платы).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
армения, новости, экономика
Армения вводит лимит на ввоз посылок без пошлины
Пошлиной не будут облагаться ввозимые в Армению посылки стоимостью до 200 евро
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Проект поправок в закон "О государственной пошлине", предусматривающий беспошлинный лимит ввоза посылок и экспорта товаров, принят парламентом во втором и окончательном чтении.
В частности, согласно закону, пошлиной не будут облагаться ввозимые в Армению посылки стоимостью до 200 евро.
Кроме того, с экспортных партий груза стоимостью до одного миллиона драмов (чуть больше 2 тысяч долларов, при отправке от одного отправителя одному получателю, по одной накладной) не будет взиматься пошлина в 15 тысяч драмов (примерно 30 долларов) за оформление документов. Порог беспошлинного экспорта был повышен в 10 раз, сообщил Sputnik Армения
.
По замыслу правительства, это поможет компаниям, которые продают товар на онлайн-площадках (маркетплейсах), то есть или по 1-2 штуки (для розничных клиентов), или мелкими партиями (для небольших магазинов).
Вместе с тем, для штучного и мелкооптового экспорта через интернет формально остается ряд барьеров. В частности, к каждой единице продаваемого товара нужно приложить сертификат о стране происхождения (даже если принимающая страна и покупатель его не требуют).
Наконец, остается проблема с проверкой электронных товаров на предмет особого назначения – причем даже для электроники, которая уже давно используется в "ширпотребе" (например, простые печатные платы).