https://sputnik-georgia.ru/20220505/bilayn-v-gruzii-menyaet-vladeltsa--266455545.html

"Билайн" в Грузии меняет владельца

"Билайн" в Грузии меняет владельца

"Билайн Грузия" занимает третье место на рынке мобильных операторов Грузии - по данным на 1 марта, у компании было около 1,3 миллиона абонентов 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T18:32+0400

2022-05-05T18:32+0400

2022-05-05T18:32+0400

грузия

новости

экономика

билайн

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Предварительное одобрение на смену владельца оператора мобильной связи "Билайн Грузия" выдала в четверг Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.Согласно информации регулятора, "Билайн Грузия" принадлежит компании VEON Georgia Holding B.V , 71% которой принадлежит WATERTRAIL INDUSTRIES LTD, а 29% - Investico Alliance LTD., акции которых покупает грузинский бизнесмен Хвича Макацария.Таким образом, бизнесмен становится владельцем VEON Georgia. Стоимость сделки не разглашается."Билайн Грузия" занимает третье место на рынке мобильных операторов Грузии. По данным на 1 марта, у компании было около 1,3 миллиона абонентов, что составляло 24,5% от общего числа абонентов в Грузии.До последнего времени VEON Georgia Holding B.V входил в международную группу VEON, 47.9% доли которой принадлежит компании Letterone Investment Holdings S.A, владельцем контрольного пакета которой является бизнесмен Михаил Фридман."Партнерский фонд" продал свою часть акций в "Теласи" за 10,5 миллиона долларов >>Хвича Макацария – известный грузинский бизнес, имеющей доли в таких компаниях, как "Теласи", Tbilisi Energy, GSN, Тбилисский микроавтобус, Национальная лотерея Грузии, Caucasus Online, Tbilisi Mall, Global Utilite Solutions, Georgian Hotels Manager Group и других.

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грузия, новости, экономика, билайн, национальная комиссия по коммуникациям грузии