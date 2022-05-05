https://sputnik-georgia.ru/20220505/bilayn-v-gruzii-menyaet-vladeltsa--266455545.html
"Билайн" в Грузии меняет владельца
"Билайн" в Грузии меняет владельца
"Билайн Грузия" занимает третье место на рынке мобильных операторов Грузии - по данным на 1 марта, у компании было около 1,3 миллиона абонентов 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T18:32+0400
2022-05-05T18:32+0400
2022-05-05T18:32+0400
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национальная комиссия по коммуникациям грузии
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Предварительное одобрение на смену владельца оператора мобильной связи "Билайн Грузия" выдала в четверг Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.Согласно информации регулятора, "Билайн Грузия" принадлежит компании VEON Georgia Holding B.V , 71% которой принадлежит WATERTRAIL INDUSTRIES LTD, а 29% - Investico Alliance LTD., акции которых покупает грузинский бизнесмен Хвича Макацария.Таким образом, бизнесмен становится владельцем VEON Georgia. Стоимость сделки не разглашается."Билайн Грузия" занимает третье место на рынке мобильных операторов Грузии. По данным на 1 марта, у компании было около 1,3 миллиона абонентов, что составляло 24,5% от общего числа абонентов в Грузии.До последнего времени VEON Georgia Holding B.V входил в международную группу VEON, 47.9% доли которой принадлежит компании Letterone Investment Holdings S.A, владельцем контрольного пакета которой является бизнесмен Михаил Фридман."Партнерский фонд" продал свою часть акций в "Теласи" за 10,5 миллиона долларов >>Хвича Макацария – известный грузинский бизнес, имеющей доли в таких компаниях, как "Теласи", Tbilisi Energy, GSN, Тбилисский микроавтобус, Национальная лотерея Грузии, Caucasus Online, Tbilisi Mall, Global Utilite Solutions, Georgian Hotels Manager Group и других.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, билайн, национальная комиссия по коммуникациям грузии
"Билайн" в Грузии меняет владельца
"Билайн Грузия" занимает третье место на рынке мобильных операторов Грузии - по данным на 1 марта, у компании было около 1,3 миллиона абонентов
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Предварительное одобрение на смену владельца оператора мобильной связи "Билайн Грузия" выдала в четверг Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.
Согласно информации регулятора, "Билайн Грузия" принадлежит компании VEON Georgia Holding B.V , 71% которой принадлежит WATERTRAIL INDUSTRIES LTD, а 29% - Investico Alliance LTD., акции которых покупает грузинский бизнесмен Хвича Макацария.
Таким образом, бизнесмен становится владельцем VEON Georgia. Стоимость сделки не разглашается.
"На основании изучения вопроса комиссия считает, что приобретение долей вышеуказанных компаний не окажет влияние на существующую сегодня конкуренцию на рынке электронных коммуникаций страны и эта транзакция соответствует конкурентной среде на рынке электронных коммуникаций", - говорится в заявлении
комиссии.
"Билайн Грузия" занимает третье место на рынке мобильных операторов Грузии. По данным на 1 марта, у компании было около 1,3 миллиона абонентов, что составляло 24,5% от общего числа абонентов в Грузии.
До последнего времени VEON Georgia Holding B.V входил в международную группу VEON, 47.9% доли которой принадлежит компании Letterone Investment Holdings S.A, владельцем контрольного пакета которой является бизнесмен Михаил Фридман.
Хвича Макацария – известный грузинский бизнес, имеющей доли в таких компаниях, как "Теласи", Tbilisi Energy, GSN, Тбилисский микроавтобус, Национальная лотерея Грузии, Caucasus Online, Tbilisi Mall, Global Utilite Solutions, Georgian Hotels Manager Group и других.