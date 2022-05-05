https://sputnik-georgia.ru/20220505/chem-opasny-besplatnye-servisy-vpn--266449181.html
Чем опасны бесплатные сервисы VPN?
Чем опасны бесплатные сервисы VPN?
VPN-сервис – зашифрованное подключение к Сети, но сайт, к которому вы получаете доступ с его помощью, может не шифровать данные пользователей, заявила аналитик 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T15:34+0400
2022-05-05T15:34+0400
2022-05-05T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Владельцы VPN-сервисов, которые выступают в роли посредника между пользователями и интернет-ресурсом, доступ к которому они хотят получить, могут собирать персональные данные клиентов и использовать их в своих интересах.Об этом заявила в интервью радио Sputnik аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. Особенно это касается владельцев бесплатных сервисов, отмечает эксперт.Выбирая VPN-сервис, специалист советует отдавать предпочтение вариантам, прошедшим независимый аудит."Некоторые VPN-сервисы проходят независимый аудит – советуем обращать на это внимание при выборе. Также обращайте внимание на то, какие разрешения запрашивает приложение. Например, VPN-сервису (для нормального функционирования, – ред.) не требуется доступ к камере или вашим фотографиям", – отметила Яна Юракова.Как объясняет аналитик, сам VPN-сервис – это зашифрованное подключение к Сети. Однако ресурс, к которому вы получаете доступ с его помощью, может не шифровать данные пользователей.Кроме того, безопасность персональной информации зависит не только от выбора "посредника", но и от политики владельца онлайн-площадки, к которой вы подключаетесь через VPN, подчеркнула она."Учетные и платежные данные обычно передаются в зашифрованном виде, но, если на каком-либо ресурсе данные не зашифрованы, возникает опасность утечки. Это связано как с прослушиванием трафика (перехват и анализ трафика с помощью специального ПО, – ред.), так и с организацией безопасного хранения этих данных самим VPN-сервисом", – заключила Яна Юракова.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vpn, в мире, новости, общество
Чем опасны бесплатные сервисы VPN?
VPN-сервис – зашифрованное подключение к Сети, но сайт, к которому вы получаете доступ с его помощью, может не шифровать данные пользователей, заявила аналитик
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Владельцы VPN-сервисов, которые выступают в роли посредника между пользователями и интернет-ресурсом, доступ к которому они хотят получить, могут собирать персональные данные клиентов и использовать их в своих интересах.
Об этом заявила в интервью радио Sputnik
аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. Особенно это касается владельцев бесплатных сервисов, отмечает эксперт.
"Бесплатные сервисы могут собирать ваши данные для последующей продажи, чтобы поддерживать свою работоспособность. Содержать инфраструктуру сервиса дорого, и если за это не платит клиент, значит, компания пытается найти другие способы покрытия расходов. Платные VPN-сервисы также могут быть небезопасными, однако их мотивация намного меньше", – объяснила аналитик.
Выбирая VPN-сервис, специалист советует отдавать предпочтение вариантам, прошедшим независимый аудит.
"Некоторые VPN-сервисы проходят независимый аудит – советуем обращать на это внимание при выборе. Также обращайте внимание на то, какие разрешения запрашивает приложение. Например, VPN-сервису (для нормального функционирования, – ред.) не требуется доступ к камере или вашим фотографиям", – отметила Яна Юракова.
Как объясняет аналитик, сам VPN-сервис – это зашифрованное подключение к Сети. Однако ресурс, к которому вы получаете доступ с его помощью, может не шифровать данные пользователей.
Кроме того, безопасность персональной информации зависит не только от выбора "посредника", но и от политики владельца онлайн-площадки, к которой вы подключаетесь через VPN, подчеркнула она.
"Учетные и платежные данные обычно передаются в зашифрованном виде, но, если на каком-либо ресурсе данные не зашифрованы, возникает опасность утечки. Это связано как с прослушиванием трафика (перехват и анализ трафика с помощью специального ПО, – ред.), так и с организацией безопасного хранения этих данных самим VPN-сервисом", – заключила Яна Юракова.