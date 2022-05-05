https://sputnik-georgia.ru/20220505/chem-opasny-besplatnye-servisy-vpn--266449181.html

Чем опасны бесплатные сервисы VPN?

Чем опасны бесплатные сервисы VPN?

VPN-сервис – зашифрованное подключение к Сети, но сайт, к которому вы получаете доступ с его помощью, может не шифровать данные пользователей, заявила аналитик 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T15:34+0400

2022-05-05T15:34+0400

2022-05-05T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Владельцы VPN-сервисов, которые выступают в роли посредника между пользователями и интернет-ресурсом, доступ к которому они хотят получить, могут собирать персональные данные клиентов и использовать их в своих интересах.Об этом заявила в интервью радио Sputnik аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова. Особенно это касается владельцев бесплатных сервисов, отмечает эксперт.Выбирая VPN-сервис, специалист советует отдавать предпочтение вариантам, прошедшим независимый аудит."Некоторые VPN-сервисы проходят независимый аудит – советуем обращать на это внимание при выборе. Также обращайте внимание на то, какие разрешения запрашивает приложение. Например, VPN-сервису (для нормального функционирования, – ред.) не требуется доступ к камере или вашим фотографиям", – отметила Яна Юракова.Как объясняет аналитик, сам VPN-сервис – это зашифрованное подключение к Сети. Однако ресурс, к которому вы получаете доступ с его помощью, может не шифровать данные пользователей.Кроме того, безопасность персональной информации зависит не только от выбора "посредника", но и от политики владельца онлайн-площадки, к которой вы подключаетесь через VPN, подчеркнула она."Учетные и платежные данные обычно передаются в зашифрованном виде, но, если на каком-либо ресурсе данные не зашифрованы, возникает опасность утечки. Это связано как с прослушиванием трафика (перехват и анализ трафика с помощью специального ПО, – ред.), так и с организацией безопасного хранения этих данных самим VPN-сервисом", – заключила Яна Юракова.

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