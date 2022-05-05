https://sputnik-georgia.ru/20220505/den-svyatogo-georgiya-pobedonostsa-2022-primety-i-traditsii-prazdnika-266462549.html

День Святого Георгия Победоносца 2022: приметы и традиции праздника

День Святого Георгия Победоносца 2022: приметы и традиции праздника

Православная церковь 6 мая отмечает День Георгия Победоносца - одного из самых известных христианских Святых, жившего в III веке 05.05.2022, Sputnik Грузия

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Победоносцем Святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли вынудить его отказаться от Христовой веры и за чудодейственную помощь людям в опасности.Sputnik Грузия рассказывает историю жизни Святого Георгия, а также о приметах и традициях праздника. Житие Святого Родился будущий Победоносец в богатой и знатной христианской семье в Каппадокии (область в Малой Азии). После мученической смерти отца маленький Георгий переселился с матерью в Палестину. Став взрослым Георгий поступил на службу в римское войско и вскоре храброго воина заметил и приблизил римский император Диоклетиан (284-305).Узнав о приказе императора, преследовать христиан, разрушать церкви и сжигать священные книги, будущий Святой, дав свободу рабам и раздав все свое наследство нищим, бесстрашно предстал перед правителем и объявил о своем вероисповедании.Император, сначала попытался уговорить Георгия, а потом изощренными пытками старался заставить Святого отречься от веры и принести жертву языческим богам, но он мужественно переносил все страдания, прославляя Господа.Победоносец, выдержав все мучения, был обезглавлен в 303 году, так и не отрекшись от веры.Мощи Святого упокоены в городе Лод, где воздвигнут храм Георгию Победоносцу, а глава и меч хранятся в Риме.ГиоргобаВ Грузии День Святого Георгия или Гиоргоба - один из самых почитаемых религиозных праздников. В этот день праздничные богослужения проходят во всех действующих храмах страны.Георгий Победоносец — всадник, поражающий змия, ставший составной частью грузинского сознания и православной веры, запечатлен на государственном гербе страны. День Святого Георгия, который считается покровителем страны, в Грузии отмечают дважды — 6 мая и 23 ноября, который является государственным праздником и выходным. По преданию, основала праздник Святая Нино - просветительница Грузии и родственница Святого Георгия Победоносца. Первый храм в честь Святого Георгия построил царь Мириан в 335 году, на месте погребения Святой Нино, а с IX века строительство церквей в честь Георгия стало массовым. Имя Георгий одно из самых распространенных в Грузии – оно являлось династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся покровительством Святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.Традиции и приметы праздникаВ день Святого Георгия люди, по традиции, обращаются к Победоносцу с молитвами и просят о хорошем урожае, крепком здоровье и удаче.Победоносец считается защитником домашнего скота и всех животных - для крестьян это было очень важно, так как, по приметам, благосостояние семьи целиком зависело от здоровья домашней живности. По преданию, эта примета появилась после того, как Святой Георгий на седьмой день пыток не только сам исцелился от ран, но и воскресил мертвого человека и павшего вола. С тех пор люди верят, что Георгий Победоносец, в канун праздника, пролетает по небу на своем коне, защищая всех животных. Поэтому в праздник, по традиции, освящали посевы и впервые в году выгоняли скот на пастбища.Много традиций связано с водой – хорошая примета 6 мая святить колодцы и собирать утреннюю росу, которая считалась целебной.По приметам, если в праздник хорошая погода, лето будет ранним, а если утро ясное и безветренное, урожай будет ранним и хорошим. Святой Георгий покровительствует и путешественникам, поэтому перед тем как отправится в путь люди, по традиции, обязательно служили молебен о благополучном завершении путешествия. Материал подготовлен на основе открытых источников

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грузия, справки , религия , календарь религиозных праздников