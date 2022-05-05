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ДТП в Грузии за три месяца унесли жизни почти сотни человек

ДТП в Грузии за три месяца унесли жизни почти сотни человек

Половина всех аварий приходится на Тбилиси, остальные – произошли в регионах 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В период с 1 января по 31 марта 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погибли 99 человек, среди них пять детей, сообщается в материалах на сайте МВД Грузии.МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за год – это 1 583 человека, среди них 157 детей. При этом за указанный период в Грузии было совершено 208 наездов на пешеходов, погибли 19 человек, пострадавших в разы больше – 205.Причины аварийСамой распространенной причиной ДТП в первом квартале было нарушение правил переезда через железнодорожные пути. В 554 авариях, случившихся по этой причине за три месяца, погибли 18 и пострадали 699 человек.На втором месте – выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. 93 таких аварии унесли жизни 10 человек. Пострадали 182. Замыкает печальную тройку – превышение скорости. В 82 авариях по этой причине погиб 21 человек, а пострадали 135.Меры безопасности и реформыВопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, 2 677 видеокамер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

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дтп, грузия, новости, происшествия, мвд грузии