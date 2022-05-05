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Грузия и Япония будут развивать торговые связи

Грузия и Япония будут развивать торговые связи

Япония имеет большой потенциал для инвестиций в Грузию, отметил вице-премьер 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T13:49+0400

2022-05-05T13:49+0400

2022-05-05T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузия и Япония нацелены на развитие двусторонней торговли и на сотрудничество в сферах энергетики, телекоммуникаций и транспорта, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Давиташвили провел встречу с делегацией из Японии во главе с заместителем министра иностранных дел Хондой Таро в Тбилиси.По словам Давиташвили, грузинско-японские экономические отношения развиваются достаточно стабильно. Министр напомнил о подписанном в 2021 году Соглашении о взаимной защите инвестиций, в котором были заложены важные механизмы защиты японских инвестиций в Грузии и грузинских инвестиций в Японии.Также на встрече речь шла о транзитных возможностях Грузии, которые становятся все более интересными для японских компаний для связи с Европой."Мы считаем очень важным, что после пандемии, в условиях восстановления экономики, страна с такой большой экономикой как Япония, заинтересовалась Грузией. Это подчеркивает благоприятный инвестиционный климат, сложившийся в Грузии в последние годы", – отметил вице-премьер.Кроме того, на встрече обсуждался широкий спектр торгово-экономических отношений между странами, а также была затронута тема большей либерализации торговых отношений, что позволит увеличить товарооборот между Грузией и Японией, отметил Давиташвили.По официальным данным статистики, товарооборот между двумя странами в 2021 году составил 201,9 миллиона долларов. А с января по март 2022 года страны наторговали на сумму в размере 51,3 миллиона долларов.Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.

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экономика, грузия, экономика грузии, япония, новости, леван давиташвили