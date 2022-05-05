https://sputnik-georgia.ru/20220505/gruziya-stala-zampredsedatelya-vsemirnogo-fonda-kachestva-pochtovykh-uslug-266447149.html

Грузия стала зампредседателя Всемирного фонда качества почтовых услуг

Грузия стала зампредседателя Всемирного фонда качества почтовых услуг

Статус страны-председателя был предоставлен Швейцарской Конфедерации 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T15:14+0400

2022-05-05T15:14+0400

2022-05-05T15:14+0400

грузия

"почта грузии"

почта

новости

общество

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24669/97/246699768_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_71ae94463fcb1d103a62992cb26e22d5.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузия стала страной заместителем председателя Фонда качества обслуживания Всемирного почтового союза.Универсальный фонд качества почтовых услуг является всемирной платформой развития почтового финансирования. Целью фонда является повышение качества почтовых услуг назначенных операторов в развивающихся и менее развитых странах.В Совет Фонда качества универсальной почтовой службы входят 11 стран. Этими странами являются: Грузия, Швейцария, США, Тунис, Франция, Египет, Индия, Китай, Россия, Чили и Таиланд.Примечательно, что статус страны-председателя был предоставлен Швейцарии.

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, "почта грузии", почта, новости, общество, швейцария