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Грузия стала зампредседателя Всемирного фонда качества почтовых услуг
Грузия стала зампредседателя Всемирного фонда качества почтовых услуг
Статус страны-председателя был предоставлен Швейцарской Конфедерации 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T15:14+0400
2022-05-05T15:14+0400
2022-05-05T15:14+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузия стала страной заместителем председателя Фонда качества обслуживания Всемирного почтового союза.Универсальный фонд качества почтовых услуг является всемирной платформой развития почтового финансирования. Целью фонда является повышение качества почтовых услуг назначенных операторов в развивающихся и менее развитых странах.В Совет Фонда качества универсальной почтовой службы входят 11 стран. Этими странами являются: Грузия, Швейцария, США, Тунис, Франция, Египет, Индия, Китай, Россия, Чили и Таиланд.Примечательно, что статус страны-председателя был предоставлен Швейцарии.
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грузия, "почта грузии", почта, новости, общество, швейцария
Грузия стала зампредседателя Всемирного фонда качества почтовых услуг
Статус страны-председателя был предоставлен Швейцарской Конфедерации
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузия стала страной заместителем председателя Фонда качества обслуживания Всемирного почтового союза.
Универсальный фонд качества почтовых услуг является всемирной платформой развития почтового финансирования. Целью фонда является повышение качества почтовых услуг назначенных операторов в развивающихся и менее развитых странах.
Грузия была избрана страной заместителя председателя путем голосования. Нугзар Брегвадзе – начальник департамента международных связей и операций Почты Грузии был единогласно избран и назначен на трехлетний срок.
В Совет Фонда качества универсальной почтовой службы входят 11 стран. Этими странами являются: Грузия, Швейцария, США, Тунис, Франция, Египет, Индия, Китай, Россия, Чили и Таиланд.
Примечательно, что статус страны-председателя был предоставлен Швейцарии.