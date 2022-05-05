https://sputnik-georgia.ru/20220505/meriya-tbilisi-nachinaet-novuyu-programmu-finansirovaniya-studentov-kogo-ona-kosnetsya-266427319.html

Мэрия Тбилиси начинает новую программу финансирования студентов: кого она коснется?

Мэрия Тбилиси начинает новую программу финансирования студентов: кого она коснется?

В Тбилиси уже существует программа, которая финансирует успешных студентов из соцнезащищенных семей. Сейчас к ней добавятся новые категории студентов 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T07:32+0400

2022-05-05T07:32+0400

2022-05-05T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Новая программа, направленная на финансирование студентов из многодетных семей, а также лиц с ограниченными возможностями, начинается по инициативе мэрии Тбилиси, заявил градоначальник Каха Каладзе.Программа коснется тех студентов, в семьях которых четыре и больше детей, а также тех учащихся, которые имеют статус лиц с ограниченными возможностями. Во время подачи заявки на участие в программе они должны быть регистрированы в Тбилиси в течение не менее шести последних месяцев.Эти студенты будут получать финансирование в год два раза. Как отметил Каладзе, это будет 100% и 70% финансирование. В ближайшее время мэрия Тбилиси обратится к сакребуло с просьбой внести соответствующие изменения в правило финансирования студентов, чтобы начать этот процесс уже с мая.Размер финансирования зависит от баллов студентов, полученных в прошедшем семестре. В случае от 90 до 100 баллов включительно студенты из многодетных семей и со статусом ОВЗ получат 100% финансирование в каждом семестре (1 125 лари – 370 долларов).В случае от 70 баллов до 90 баллов включительно – 100% финансирование (1 125 лари) на каждый семестр получают студенты с ярко и значительно выраженными ограниченными возможностями, а 70% – финансирование (787,5 лари – 259 долларов) студенты из многодетных семей и лица в меру выраженными ограниченными возможностями.В случае 70 баллов и меньше 70% финансирование получат студенты с ярко и значительно выраженными ограниченными возможностями, а 50% – финансирование (562,5 лари – 185 долларов) студенты из многодетных семей и лица с умеренно выраженными ограниченными возможностями.Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями, вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица со в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая и третья группы).

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студенты, грузия, новости, общество, тбилиси