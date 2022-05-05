https://sputnik-georgia.ru/20220505/minkult-obyavil-pobeditelya-konkursa-po-fotoopisaniyu-pamyatnikov-kulturnogo-naslediya-266418366.html
Минкульт объявил победителя конкурса по фотоописанию памятников культурного наследия
Минкульт объявил победителя конкурса по фотоописанию памятников культурного наследия
Фотограф-победитель запечатлеет более 50 памятников культурного наследия в различных селах региона Шида Картли 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T08:31+0400
2022-05-05T08:31+0400
2022-05-05T08:31+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
культура
грузия
культурная жизнь грузии
фотография
культурные памятники и церкви грузии
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министерство культуры объявило победителя конкурса "Проект содействия грузинскому фотоискусству – "Фотоописание памятников культурного наследия Грузии".Победителем конкурса стал проект Бадри Вадачкория "Фотоописание пограничных культурных памятников Шида Картли", отмечают в ведомстве.В министерстве отмечают, что в результате проведения проекта-победителя будут созданы систематизированные фотографии объектов культурного наследия, на которых будут показаны художественно-стилевые особенности памятника архитектуры. Также фотографии будут использованы в качестве документального материала при реставрации памятников архитектуры.Стоит отметить, что в 2021 году был проведен подобный конкурс. Бюджет также составил 50 тысяч лари, однако профинансировано было пять проектов, которые охватили 20 локаций.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, культурная жизнь грузии, фотография, культурные памятники и церкви грузии
Минкульт объявил победителя конкурса по фотоописанию памятников культурного наследия
Фотограф-победитель запечатлеет более 50 памятников культурного наследия в различных селах региона Шида Картли
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министерство культуры объявило победителя конкурса "Проект содействия грузинскому фотоискусству – "Фотоописание памятников культурного наследия Грузии".
Победителем конкурса стал проект Бадри Вадачкория "Фотоописание пограничных культурных памятников Шида Картли", отмечают в ведомстве.
По условиям конкурса, фотограф-победитель запечатлеет более 50 памятников культурного наследия в различных селах региона Шида Картли. Общий бюджет конкурса составил 50 тысяч лари (16,5 тысячи долларов).
В министерстве отмечают, что в результате проведения проекта-победителя будут созданы систематизированные фотографии объектов культурного наследия, на которых будут показаны художественно-стилевые особенности памятника архитектуры.
Также фотографии будут использованы в качестве документального материала при реставрации памятников архитектуры.
Стоит отметить, что в 2021 году был проведен подобный конкурс. Бюджет также составил 50 тысяч лари, однако профинансировано было пять проектов, которые охватили 20 локаций.