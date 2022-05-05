https://sputnik-georgia.ru/20220505/naselenie-gruzii-chislennost-vozrast-pol-266457168.html

Население Грузии: численность, возраст, пол

Население Грузии: численность, возраст, пол

Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные о населении страны на 1 января 2022 года 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T20:21+0400

2022-05-05T20:21+0400

2022-05-05T20:21+0400

грузия

новости

общество

статистика

демографическая ситуация в грузии

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/05/266457103_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0fe3e4ebfe4796c261469ea9b81b129f.jpg

Согласно данным “Сакстата”, в Грузии 3 688 600 человек, что на 1,1% меньше по сравнению с показателем за 1 января 2021 года. Также стало известно, что 59,7% населения Грузии проживает в городских поселениях. При этом в Тбилиси живет почти треть всего населения страны.Что касается возраста жителей страны, то большинство жителей страны в возрастной группе от 15 до 64 лет. При этом медианный возраст (это возраст, который разделяет все население на две равные группы: половина людей младше этого возраста, половина — старше) - 38 лет.В 2021 году численность эмигрантов составила 99 974 человека, что на 34,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А численность иммигрантов снизилась на 17,8% и составила 74 008 человек.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете более подробную информацию о населении страны.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, статистика, демографическая ситуация в грузии, инфографика, инфографика