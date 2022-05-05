https://sputnik-georgia.ru/20220505/natsbank-gruzii-rabotaet-nad-zakonom-o-kriptovalyute-266436202.html

Нацбанк Грузии работает над законом о криптовалюте

Нацбанк Грузии работает над законом о криптовалюте

Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T09:01+0400

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2022-05-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Рассмотрение нового закона о криптовалюте в Грузии находится на стадии обсуждения с игроками рынка, заявил вице-президент Нацбанка Папуна Лежава.Криптовалюта – виртуальные деньги, майнер – добывающий ее компьютер. Процесс производства виртуальных денег называют майнингом, а майнинг-пул – посредник, который эти мощности объединяет в одном пространстве.При этом он отметил, что законопроект будет регулировать сразу несколько сфер, в том числе защиту прав потребителей, продажу и торговлю криптовалютой.В тоже время Лежава подчеркнул, что закон касается не майнинга криптовалют, а рынка, в том числе торговых платформ.Ранее вопрос появления в Грузии Фондовой биржи криптовалют обсуждался премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и основателем Фондовой биржи криптовалютных деривативов (FTX Crypto Derivatives Exchange) Сэмом Бэнкман-Фридом в ходе Мюнхенской конференции.Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью.По результатам исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.

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криптовалюта, экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, национальный банк, экономика грузии