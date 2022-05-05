https://sputnik-georgia.ru/20220505/nezavisimyy-ekspert-rasskazala-v-kakom-sluchae-saakashvili-mogut-otpravit-za-granitsu-266442981.html

Независимый эксперт рассказала, в каком случае Саакашвили могут отправить за границу

Независимый эксперт рассказала, в каком случае Саакашвили могут отправить за границу

Эксперт назвала единственную возможность, которую может учесть суд для перевода заключенного на лечение за рубеж 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T12:39+0400

2022-05-05T12:39+0400

2022-05-05T12:39+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Суд не может принять решение о переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за границу без соответствующего заключения судебно-медицинской экспертизы, заявил независимый эксперт Майя Николеишвили.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.По ее словам, экспертизу могут провести как в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, так и независимые эксперты. Выбор за ними, отметила она.После проведения экспертизы будет подготовлено заключение и с ним адвокат должен обратиться к суду по поводу отсрочки наказания из-за состояния его здоровья, разъяснила Николеишвили."Насколько мне известно, такого заключения нет. Сколько бы заключений не подготовил консилиум, да хоть даже если врачи со всех стран будут включены, согласно нашему законодательству необходимо, чтобы суд принял это решение на основании судмедэкспертизы. Затем суд рассмотрит вопрос и либо удовлетворит его, либо нет", – сказала она.По словам Николеишвили, неважно, кого касается вопрос: президент или бывший президент не является индульгенцией и все перед законов равны.Как разъяснила эксперт, перевести заключенного за границу возможно лишь в том случае, если лечение конкретного заболевания в Грузии невозможно. К примеру, операция по пересадке сердца, которую в Грузии не делают, а для заключенного это может быть жизненно важно."Существует такой документ – список тяжелых заболеваний. То, что диагностировали Саакашвили, безусловно, нет в списке тяжелых заболеваний Минздрава. Это хочу сказать однозначно. Но если есть возможность более или менее улучшить здоровье, то судмедэкспертиза должна быть проведена", - заявила она.В случае тяжелых заболеваний, решение об освобождении, то есть о выводе из тюрьмы, принимает пенитенциарная служба, отмечает Николеишвили.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Его семья уже начала проводить акции протеста с требованием его лечения и освобождения и планирует крупномасштабную манифестацию.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, новости, грузия, политика